Başakşehir, Konferans Ligi’ne veda etti

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda temsilcimiz Başakşehir, 1-1'in rövanşında Belçika ekibi Gent'e karşı ağır bir yenilgi alarak elendi. Maçta ilk yarım saat ortada geçerken konuk ekibin devre arasında kadrosuna kattığı Gift Emmanuel Orban, arka arkaya attığı gollerle Turuncu-Lacivertlilere havlu attırdı. 20 yaşındaki Nijeryalı santrfor; 31, 32 ve 34. dakikalarda sahneye çıkarak skoru bir anda 3-0'a getirdi. 37'de Hugo Cuypers kafa vuruşuyla skoru 4-0 yaptı. 88'de Adnan Januzaj ekibimizin tek golünü attı. Üst üste yenen gollerle şoku atlatamayan Başakşehir, ilk kez katıldığı turnuvaya son 16 aşamasında veda etti. Temsilcimiz, Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılmış ve son 16 turuna gelene kadar çıktığı 12 maçta 7 gol yemişti. Gent'in santrforu Orban, 2. kez düzenlenen bu turnuvada en erken hat-trick yapan futbolcu olarak tarihe geçti. Süper Lig'de son 3 maçtan yenilgiyle ayrılan Başakşehir, Avrupa ile birlikte son 5 karşılaşmada galibiyet alamadı.



HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM

Başakşehir teknik Direktörü Emre Belözoğlu, özür diledi. 42 yaşındaki hoca, "Rakibin temposuna cevap veremedik. Bizi destekleyen herkesten özür dilerim. Benzerini G.Saray maçında yaşadık. Geldiler gol yedik, geldiler gol yedik..." derken Gift Orban için "Dünya yıldızı olacak" şeklinde konuştu.

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