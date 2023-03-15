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    Transfer savaşı çıkmış! Zaniola transferinde dikkat çeken Fenerbahçe detayı

    Roma’nın Zaniolo kadro dışı bırakıldıktan sonra F.Bahçe ile de temas kurduğu, Ali Koç’la bizzat görüşme yapıldığı iddia edildi. Ancak Galatasaray’ın hızlı davranıp İtalyan yıldızı ikna ettiği belirtildi.

    Cimbom Zaniolo’yu Fener’in elinden almış

    Sezon başında Mauro Icardi, Juan Mata, Dries Mertens gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, ara transfer döneminde de Serie A devi Roma'dan 23 yaşındaki yıldız Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlayıp Avrupa'da ses getirdi. Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren bu transferle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.



    FENER DE MASAYA OTURDU
    İddiaya göre; Zaniolo'nun Türkiye'ye gelme ihtimalinin oluşmasının ardından Fenerbahçe'nin devreye girdiği, Sarı-Lacivertliler'in 1 numaralı ismi Ali Koç'un Roma Başkanı ile görüştüğü belirtildi. Ardından Koç tarafından görevlendirilen Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Roma'ya gidip oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Fakat transfer süreci Kanarya'nın lehine ilerlemedi. Oyuncuyla ilgilenen bir başka kulüp olan Galatasaray'ın Zaniolo ile ilgili planlı ve kararlı davrandığı, İtalyan yıldızın da Aslan'a transfer için olumlu şekilde dönüş yaptığı ifade edildi.



    MALİYETİ 15 MİLYON EURO
    Galatasaray, Nicolo Zaniolo için Roma'ya 15 milyon euro bedeli 5 eşit taksitte ödeyecek. Zaniolo yarım sezon için 900 bin euro kazanacak. Yıllık 2 milyon 750 bin euro gelir elde edecek olan ve Kasımpaşa maçında ilk golünü atan yıldız futbolcu, Sarı- Kırmızılı taraftarların gözdesi durumunda.



        ZANİOLO'YU MİLLİ HEYECAN SARDI
        Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo'yu milli heyecan sardı. İtalya'yı çalıştıran ve futbolcuya Cimbom'a transfer olması yönünde tavsiye veren Roberto Mancini, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İngiltere ve Malta ile oynanacak maçların aday kadrosuna Zaniolo'yu da almayı planlıyor. Mancini, Zaniolo'yu ilk kez milli takıma alan teknik direktör olarak biliniyor.

        ZANİOLO DEVLERİN GÖZDESİ OLDU
        Performansıyla Galatasaray taraftarlarını coşturan Zaniolo, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın yanı sıra Serie A devleri Milan ve Inter gibi kulüplerin transfer listesinde yer alıyor. Cimbom, futbolcudan 35 milyon euro kazanmayı hedefliyor.

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        Haberler Spor Transfer savaşı çıkmış! Zaniola transferinde dikkat çeken Fenerbahçe detayı
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