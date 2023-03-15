Transfer savaşı çıkmış! Zaniola transferinde dikkat çeken Fenerbahçe detayı





FENER DE MASAYA OTURDU

İddiaya göre; Zaniolo'nun Türkiye'ye gelme ihtimalinin oluşmasının ardından Fenerbahçe'nin devreye girdiği, Sarı-Lacivertliler'in 1 numaralı ismi Ali Koç'un Roma Başkanı ile görüştüğü belirtildi. Ardından Koç tarafından görevlendirilen Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Roma'ya gidip oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Fakat transfer süreci Kanarya'nın lehine ilerlemedi. Oyuncuyla ilgilenen bir başka kulüp olan Galatasaray'ın Zaniolo ile ilgili planlı ve kararlı davrandığı, İtalyan yıldızın da Aslan'a transfer için olumlu şekilde dönüş yaptığı ifade edildi.