Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ferdi Kadıoğlu Hollanda devinin radarına girdi

    Son 2 sezondur gösterdiği performansla Avrupa’nın devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu’nun son talibi Ajax oldu. Hollandalı scoutlar yarınki Sevilla rövanşında Ferdi Kadıoğlu’nu Kadıköy’de izleyecek.

    Ajax Ferdi için geliyor

    Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Son iki sezondur ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin büyük beğenisi toplayan Ferdi Kadıoğlu, devlerin radarına girdi.



    İtalya'dan Napoli, Inter ve Milan'ın, Almanya'dan Dortmund'un ve İngiltere'den Newcastle United ve Brighton'ın büyük ilgi gösterdiği 23 yaşındaki sarı-lacivertli yıldıza son olarak Ajax da talip oldu. 23 yaşındaki futbolcuyu, Sevilla ile oynanan ilk maçta tribünden izleyen Hollanda ekibi Ajax'ın, Kadıköy'deki rövanş için de geleceği belirtildi.



    Sarı-lacivertli kulüp ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi'nin yaz transfer döneminde takımdan ayrılması muhtemel görünüyor. Fenerbahçe yönetiminin ise yıldız futbolcu için belirlediği bonservis ücreti 20 milyon Euro. Rekabetin daha da kızışması durumunda bu rakamın artabileceği de ifade ediliyor.



        23 yaşında ve 1.74 boyunda olan Ferdi Kadıoğlu 7 kez A Milli Takım formasını giydi. Ferdi bunun yanında 54 kez Hollanda Milli Takımı alt yaş kategorilerinde de forma giydi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Seçim genelgesi Resmi Gazete’de
        Haberler Spor Ferdi Kadıoğlu Hollanda devinin radarına girdi
            SON DAKİKA