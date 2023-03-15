Ferdi Kadıoğlu Hollanda devinin radarına girdi





Sarı-lacivertli kulüp ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi'nin yaz transfer döneminde takımdan ayrılması muhtemel görünüyor. Fenerbahçe yönetiminin ise yıldız futbolcu için belirlediği bonservis ücreti 20 milyon Euro. Rekabetin daha da kızışması durumunda bu rakamın artabileceği de ifade ediliyor.