Ferdi Kadıoğlu Hollanda devinin radarına girdi

Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Son iki sezondur ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin büyük beğenisi toplayan Ferdi Kadıoğlu, devlerin radarına girdi.
İtalya'dan Napoli, Inter ve Milan'ın, Almanya'dan Dortmund'un ve İngiltere'den Newcastle United ve Brighton'ın büyük ilgi gösterdiği 23 yaşındaki sarı-lacivertli yıldıza son olarak Ajax da talip oldu. 23 yaşındaki futbolcuyu, Sevilla ile oynanan ilk maçta tribünden izleyen Hollanda ekibi Ajax'ın, Kadıköy'deki rövanş için de geleceği belirtildi.
Sarı-lacivertli kulüp ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi'nin yaz transfer döneminde takımdan ayrılması muhtemel görünüyor. Fenerbahçe yönetiminin ise yıldız futbolcu için belirlediği bonservis ücreti 20 milyon Euro. Rekabetin daha da kızışması durumunda bu rakamın artabileceği de ifade ediliyor.