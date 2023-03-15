Ertuğrul Doğan, Trabzonspor başkanlık için kolları sıvadı!

Trabzonspor başkanlığına adaylığını açıklamasını ardından özellikle taraftar grupları ve spor camiasından büyük destek gören Ertuğrul Doğan, yola öz güvenle çıktı. Bugün Trabzon'a gelerek seçim çalışmalarına devam edecek olan Ertuğrul Doğan, kongrede delegelerin karşısına güçlü projelerle çıkmak istiyor. Doğan, bu doğrultuda kulübe gelir getirecek sponsorluklarla ilgili son çalışmalarını yaptı. Genel kurul öncesi 5 yıllık bir makro plan yapan Doğan ve ekibi kulübü sürdürülebilir bir ekonomiye ulaştırmak istiyor. Doğan'ın anlaşmaya vardığı sponsorlukların bir bölümünü de kongre de açıklamayı planlıyor.