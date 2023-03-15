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    Ertuğrul Doğan, Trabzonspor başkanlık için kolları sıvadı!

    Bugün Trabzon’a gelecek olan Ertuğrul Doğan, delegenin karşısına güçlü projeler ve güçlü sponsorluklarla çıkmaya hazırlanıyor. Yeni hoca için de girişimler başlamak üzere.

    Yunus Emre Sel
    Doğan kolları sıvadı

    Trabzonspor başkanlığına adaylığını açıklamasını ardından özellikle taraftar grupları ve spor camiasından büyük destek gören Ertuğrul Doğan, yola öz güvenle çıktı. Bugün Trabzon'a gelerek seçim çalışmalarına devam edecek olan Ertuğrul Doğan, kongrede delegelerin karşısına güçlü projelerle çıkmak istiyor. Doğan, bu doğrultuda kulübe gelir getirecek sponsorluklarla ilgili son çalışmalarını yaptı. Genel kurul öncesi 5 yıllık bir makro plan yapan Doğan ve ekibi kulübü sürdürülebilir bir ekonomiye ulaştırmak istiyor. Doğan'ın anlaşmaya vardığı sponsorlukların bir bölümünü de kongre de açıklamayı planlıyor.



    SEÇİM OFİSİ AÇTI...
    Bu arada Ertuğrul Doğan, Trabzon Kaşüstü'nde seçim ofisi açtı. Doğan'ın ekibi burada oy kullanma hakkı bulunan delegelere ulaşmaya çalışıyor. Tüm bunlar yaşanırken Ertuğrul Doğan yeni hoca için de çalışmalarını sürdürüyor. Aday sayısının yakın gelecekte azaltılacağı ve görüşmelere start verileceği de gelen haberler arasında.



    AHMET AĞAOĞLU BENİM ŞAMPİYON BAŞKANIMDIR
    Trabzonspor'da Başkan adayı Ertuğrul Doğan, Ahmet Ağaoğlu ile aralarında sorun olduğuna yönelik haberleri yalanladı. Doğan, "Yaklaşık 5 yıldır beraber görev yapmaktan büyük onur duyduğum gayet uyumlu çalıştığım Başkanım Ahmet Ağaoğlu ile aramızda herhangi bir sorun yoktur. Sayın Ağaoğlu benim 'Şampiyon Başkanımdır.' Ağabey-kardeş ilişkimiz sürecektir" açıklamasını yaptı.



        TARAFTAR TEKKE'Yİ BEKLİYOR
        Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın görevden ayrılmasından sonra yerine gelecek isim merakla bekleniyor. Bordo- Mavili formayla 235 maça çıkan 103 gol atıp, 36 asist yapan Fatih Tekke, Trabzon şehrinin gönlünde yatan isim olarak dikkat çekiyor. Şu anda tek başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın da yerli ve ligi tanıyan bir ismi takımın başına getirmek istediği belirtiliyor. 45 yaşındaki çalıştırıcı, 25 Ekim 2022'den beri İstanbulspor'un başında.

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