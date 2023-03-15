Crespo’dan maaş hamlesi! Menajeri görüşmeye geliyor

Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo'da son haftalarda ciddi bir performans düşüklüğü gözleniyordu. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Portekizli orta sahanın menajeri önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek ve oyuncusunun maaşının artırılması için Fenerbahçeli yöneticilerle görüşme yapacak. Bu görüşmede oyuncunun sözleşmesinin uzatılmasının da gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Zira Portekizli oyuncunun kontratı 2024 yılının haziran ayında sona erecek. Yıllık 500 bin Euro kazanan Miguel Crespo'nun, takımda en az kazananlardan olduğu bunun da performansını etkilediği ifade ediliyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında olan 26 yaşındaki Portekizli oyuncuyu İspanya ve Portekiz liginden kulüpler radarına almış durumda.