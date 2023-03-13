İstanbulspor'dan altın değerinde 3 puan | İstanbulspor - DG Sivasspor: 3-0

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında İstanbulspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Ethemi'nin ceza sahası sol çaprazından içeriye doğru ortasında topa Goutas'ın elle müdahale ettiği gerekçesiyle VAR tarafından Hakem Halil Umut Meler'e pozisyonu izleme tavsiyesi geldi.
7. dakikada İstanbulspor penaltı kazandı. Pozisyonu izleyen maçın hakemi Halil Umut Meler, İstanbulspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Takımına penaltıyı kazandıran Ethemi'nin sol alt köşeye yaptığı penaltı vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural ters köşede kalınca top ağlarla buluştu: 1-0
24. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Eze son çizgiye inerek içeriye orta yaptı. Arka tarafta boş kalan Ethemi'nin kafa vuruşunda top direkten döndü.