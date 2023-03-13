İstanbulspor'dan altın değerinde 3 puan | İstanbulspor - DG Sivasspor: 3-0

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında İstanbulspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Ethemi'nin ceza sahası sol çaprazından içeriye doğru ortasında topa Goutas'ın elle müdahale ettiği gerekçesiyle VAR tarafından Hakem Halil Umut Meler'e pozisyonu izleme tavsiyesi geldi.