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    Beşiktaş gözünü Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki yıldızı Serdar Aziz'e dikti

    Yeni sezonda Saiss ve Welinton’un ayrılık ihtimaline karşın stoper takviyesi yapması beklenen Beşiktaş, Samet Akaydın transferiyle Fenerbahçe’deki forma şansı azalan Serdar Aziz’in peşinde.

    Kartal’ın gözü Serdar’da

    Spor Toto Süper Lig'de 46 puanla lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 3. sırada bulunan Beşiktaş'ta gelecek sezorun transfer çalışmaları devam ediyor... Siyah-Beyazlılar sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalleri bulunan Romain Saiss ve Welinton'un yerine ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Aziz'i gündemine aldı. Sarı-Lacivertliler'in Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Samet Akaydın'ın gelişiyle birlikte forma şansı bulmakta zorlanan milli stoperin takımdan ayrılacağı konuşulurken, Beşiktaş'ın 32 yaşındaki tecrübeli stoperin durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.



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    Kara Kartal'ın, Sarı-Lacivertli taktım ile olan sözleşmesi 2025'te sona erecek Serdar Aziz'le ilgli temaslarını sezon sonunda sıklaştırması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar daha önce de Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc için girişimlerde bulunmuş ancak bir sonuca ulaşamamıştı. Bu sezon 17 maça çıkan tecrübeli stoper takımına skor katkısında bulunamadı.

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    Haberler Spor Beşiktaş gözünü Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki yıldızı Serdar Aziz'e dikti
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