Beşiktaş gözünü Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki yıldızı Serdar Aziz'e dikti





FENER'DEN 2. İSİM

Kara Kartal'ın, Sarı-Lacivertli taktım ile olan sözleşmesi 2025'te sona erecek Serdar Aziz'le ilgli temaslarını sezon sonunda sıklaştırması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar daha önce de Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc için girişimlerde bulunmuş ancak bir sonuca ulaşamamıştı. Bu sezon 17 maça çıkan tecrübeli stoper takımına skor katkısında bulunamadı.

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