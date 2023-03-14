Sakatlıktan geri dönen Visca, Adana Demir maçında takımına hayat verdi

Trabzon'un yıldızı Visca, uzun süren sakatlığı sonrasında formasına Adana Demir maçıyla kavuştu. Trabzon'da sezon başından itibaren iki kere çok ciddi sakatlık yaşayan Visca, 8 maç aradan sonra oyuna sonradan girdiği A.Demir maçında şov yaptı. Oyuna girdikten 4 dakika sonra bir gol atan bir de asist katkısı sağlayan Visca, Trabzon kariyerinde bir şampiyonluk yaşasa da talihsizlikler peşini bırakmadı. 2009-10 sezonunda başlayan profesyonel futbol kariyeri boyunca 14 yıl içerisinde sakatlık nedeniyle sadece 39 maç kaçıran Visca, Trabzon'daki 1 yılında ise sakatlıklar nedeniyle toplamda 31 maç kaçırdı. Son olarak en az 4 ay süreyle oynayamaması beklenen futbolcu kendisine çok iyi baktı ve verilen programı harfiyen uygulayarak 2 ay daha dolmadan sahalara döndü.







VISCAPİRİN HER DERDE DEVA

Trabzonspor'un Adana Demirspor ile oynadığı ve 4 golle kazandığı Süper Lig maçında aldığı galibiyet yerel medyada da geniş yankı uyandırdı. Son Nokta Gazetesi Visca'ya vurgu yaparken, "Viscapirin, her derde deva" başlığıyla Bosna Hersekli yıldızı öne çıkardı. Diğer gazeteler de galibiyetin önemine vurgu yaptı.

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