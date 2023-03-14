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    İtalya’da oynayan 6 ismi kadrosuna katan Aslan dümeni yine Çizme'ye kıracak

    Çizme geçmişi olan oyuncuları alan ve bu isimlerden memnun kalan Galatasaray, sezon sonu Di Maria, Belotti, Gagliardini ve Sandro için bastıracak...

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    Rota yeniden Serie A

    Galatasaray'da sezon sonu için transfer planlaması devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar sezon başından bu yana İtalya Ligi Serie'da forma giyen 6 oyuncuyu kadrosuna kattı. İcardi, Torreira, Oliveira, Kaan Ayhan, Mertens ve Zaniolo gibi isimler İtalya'da top koşturdu. Galatasaray Yönetimi bu transferlerin uyumundan ve performansından çok memnun olduğu için sezon sonu yapılanmasına Çizme'den devam edecek. Galatasaray'ın sezon sonu hedefleri Juventus forması giyen Angel Di Maria ve Alex Sandro, Roma'nın 29 yaşındaki golcüsü Andrea Belotti, İnter'in yıldız orta sahası Roberto Gagliardini.



    SÖZLEŞMELERİ SONA ERİYOR
    Galatasaray 4 yıldız futbolcu için sezon sonunda İtalyan kulüplerinin kapısını çalacak. Sarı-Kırmızılılar bu isimleri kadrosuna katarak takım için uyumu daha da artırmanın peşinde. Bu isimlerden Belotti hariç 3 yıldız oyuncunun kulüpleriyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Belotti'nin de sözleşmesi sezon sonu bitiyor ancak Roma'nın oyuncuyla yoluna devam etme hakkı bulunuyor. Roma, yıldız oyuncunun sözleşmesine opsiyon maddesi koydurduğu için Belotti yoluna Roma'da da devam edebilir.



    DEVRE ARASI GÜNDEME GELDİ
    Arjantinli yıldız futbolcu Angel Di Maria, devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine geldi. Cimbom onun transferini sezon sonu bitirmek istiyor.

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