İtalya’da oynayan 6 ismi kadrosuna katan Aslan dümeni yine Çizme'ye kıracak





SÖZLEŞMELERİ SONA ERİYOR

Galatasaray 4 yıldız futbolcu için sezon sonunda İtalyan kulüplerinin kapısını çalacak. Sarı-Kırmızılılar bu isimleri kadrosuna katarak takım için uyumu daha da artırmanın peşinde. Bu isimlerden Belotti hariç 3 yıldız oyuncunun kulüpleriyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Belotti'nin de sözleşmesi sezon sonu bitiyor ancak Roma'nın oyuncuyla yoluna devam etme hakkı bulunuyor. Roma, yıldız oyuncunun sözleşmesine opsiyon maddesi koydurduğu için Belotti yoluna Roma'da da devam edebilir.