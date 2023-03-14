Fenerbahçe Sevilla’ya hazırlanıyor!

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan idman, salonda gerçekleştirilen core çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından taktiksel ve bireysel yaptıkları çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 17.30'da ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 17.30'da ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.