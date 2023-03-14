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    • Spor
    • 14.03.2023 15:18
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    • 14.03.2023 15:18
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    Fenerbahçe Sevilla'ya hazırlanıyor!

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Sevilla’ya hazırlanıyor!
    Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan idman, salonda gerçekleştirilen core çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından taktiksel ve bireysel yaptıkları çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

    Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 17.30'da ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.
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