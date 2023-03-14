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    • Spor
    • 14.03.2023 13:12
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    • 14.03.2023 13:25
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    Galatasaray transfer haberleri | Abdülkerim Bardakcı'ya dev talip!

    Süper Lig'de üst üste 14 maç kazanarak tarihi bir rekora imzasını atan Galatasaray'da büyük bir transfer hareketliliği de yaşanıyor. Bir yandan yeni sezonun çalışmalarını yapan Sarı-Kırmızılılar bir yandan da birçok yıldızına gelen tekliflerle ilgili görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray'da sezonun başarılı isimlerinden birisine daha Avrupa'dan ciddi talipler çıktığı öğrenildi. Bu flaş gelişme ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Galatasaray transfer haberleri | Abdülkerim Bardakcı’ya dev talip!

    Süper Lig'de Kasımpaşa'yı yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun golüyle deviren Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe ile farkı maç fazlasıyla 9'a çıkardı.
    Galatasaray transfer haberleri | Abdülkerim Bardakcı’ya dev talip!

    Sarı-Kırmızılılar şimdi de gözünü Konyaspor maçına çevirmiş durumda. Cimbom'da sakatlığı süren Driens Mertens ve Frederik Midtsjö'nün dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

    Galatasaray transfer haberleri | Abdülkerim Bardakcı’ya dev talip!

    SEZON BİTER BİTMEZ BOMBALAR PATLAYACAK

    Galatasaray'da transfer gündemi de çok yoğun. Bu sezon müthiş transferlere imza atan Sarı-Kırmızılılar yeni sezonun planlamasına da şimdiden başlamış durumda.
        Galatasaray transfer haberleri | Abdülkerim Bardakcı’ya dev talip!

        Şampiyon olunması durumunda temmuz ayı ortasında Devler Ligi'nde ön eleme maçına çıkacak olan Galatasaray'da yönetim takımın eksiklerini sezon biter bitmez tamamlamayı hedefliyor.
        Galatasaray transfer haberleri | Abdülkerim Bardakcı’ya dev talip!

        Bu nedenle özellikle sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili ciddi bir çalışma yürütülüyor. Bu isimlerin başında Roberto Firmino, Angel Di Maria ve Alex Sandro geliyor.

        Galatasaray transfer haberleri | Abdülkerim Bardakcı’ya dev talip!

        5 BÜYÜK LİGDEN TEKLİFLER VAR

        Galatasaray'da takımın yıldızlarına gelen teklifler nedeniyle de hummalı çalışmalar yürütülüyor.
            Galatasaray transfer haberleri | Abdülkerim Bardakcı’ya dev talip!

            Şu ana kadar Sacha Boey, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz için 5 büyük ligden teklifler alan Sarı-Kırmızılılar'da bu isimlere bir yenisi daha eklendi.
            Galatasaray transfer haberleri | Abdülkerim Bardakcı’ya dev talip!

            ABDÜLKERİM'E KANCAYI ATTILAR

            Takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre sezonun en başarılı isimlerinden biri olan Abdülkerim Bardakcı gösterdiği müthiş performans sonrası Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.
            Galatasaray transfer haberleri | Abdülkerim Bardakcı’ya dev talip!

            Yıldız futbolcunun menajeriyle İtalya Serie A'dan iki kulübün temas kurduğu belirlendi.
                Galatasaray transfer haberleri | Abdülkerim Bardakcı’ya dev talip!

                Bu kulüplerden birisinin Atalanta olduğu belirtiliyor.
                Galatasaray transfer haberleri | Abdülkerim Bardakcı’ya dev talip!

                TRANSFER SAVAŞI ÇIKARMIŞTI

                Galatasaray sezon başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile müthiş bir transfer savaşına girerek Abdülkerim'i kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, 28 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
                Galatasaray transfer haberleri | Abdülkerim Bardakcı’ya dev talip!

                Yapılan anlaşmaya göre Abdülkerim bu sezon 17 milyon lira, 2023-2024 sezonunda 19 milyon 550 bin lira, 2024-2025 sezonunda 23 milyon 460 bin lira ve uzatma opsiyonunun kullanılması halinde 2025-2026 sezonunda 29 milyon 325 bin lira maaş alacak.
                    Galatasaray transfer haberleri | Abdülkerim Bardakcı’ya dev talip!

                    MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILACAK

                    Şu anda Galatasaray kulübüne ulaşmış herhangi bir tekliflin olmadığı öğrenildi.
                    Galatasaray transfer haberleri | Abdülkerim Bardakcı’ya dev talip!

                    Ancak sezonun bitmesinin ardından İtalyan kulüplerinin Abdülkerim Bardakcı için Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalacağı belirtiliyor.
                    Galatasaray transfer haberleri | Abdülkerim Bardakcı’ya dev talip!

                    Yıldız futbolcunun gösterdiği müthiş performansın ardından Stefan Kuntz tarafından Milli Takım kadrosuna çağrılmasına da kesin gözüyle bakılıyor.
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