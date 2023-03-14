Galatasaray transfer haberleri | Abdülkerim Bardakcı’ya dev talip!

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun golüyle deviren Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe ile farkı maç fazlasıyla 9'a çıkardı.
Sarı-Kırmızılılar şimdi de gözünü Konyaspor maçına çevirmiş durumda. Cimbom'da sakatlığı süren Driens Mertens ve Frederik Midtsjö'nün dışında eksik futbolcu bulunmuyor.
SEZON BİTER BİTMEZ BOMBALAR PATLAYACAK
Galatasaray'da transfer gündemi de çok yoğun. Bu sezon müthiş transferlere imza atan Sarı-Kırmızılılar yeni sezonun planlamasına da şimdiden başlamış durumda.