Cenk’in kafası karıştı! Sürpriz transfer teklifi Beşiktaş'ın golcüsünü olumsuz etkiledi





EŞİ ABD'Yİ ÇOK İSTİYOR

İngiltere'de Everton forması giydikten sonra Beşiktaş'a geri dönen yıldız golcünün eşi Ece Tosun'un ABD'de yaşamaya sıcak baktığı ve bu durum sonrası Cenk Tosun'un kararsız kaldığı belirtildi. 31 yaşındaki Cenk Tosun'a Chicago Fire 2 milyon dolardan 3 yıllık sözleşme önermişti. Beşiktaş, Tosun'u satarsa 2 milyon dolar kazanacak.