Ali Koç sezon sonunda seçim kararı alabilir

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Kazanması durumunda ise güven tazeleyip yoluna devam edecek. Fenerbahçe kulübüne yakın kaynaklar Başkan Ali Koç'un bu kararı vermeden önce kalan zamanı değerlendireceği ve kesin kararını haziran ayının başında vereceği ifade ediliyor. Ancak Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışından daha erken kopması gibi olumsuz bir senaryoda Başkan Koç'un genel kurul kararını daha erken almasının söz konusu olabileceği de iddialar arasında.

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