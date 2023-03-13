Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Trabzonspor evinde konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-1 yendi

    Trabzonspor, A. Demir önünde Yusuf ile öne geçti. Belhanda’nın atılması ile 10 kişi kalan A. Demir 45’te Badou ile yanıt verdi. Sakatlıktan geri dönen Edin Visca 4 dakikada 1 asist ve 1 golle maçı bir anda 3-1'e getirdi. Umut uzatmada skoru belirledi.

    Dikkat ’Edin’ geri döndü

    Süper Lig'de Trabzonspor evinde konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-1 yendi. Hafta içinde çok çalkantılı bir süreç yaşayan ve Abdullah Avcı'nın istifasıyla sarsılan Bordo-Mavililer, Orhan Ak yönetiminde ilk maçından galibiyetle ayrıldı. 8. dakikada Yusuf Yazıcı'nın savunmanın temasının ardından dokunduğu top yerden kaleci Ertaç'ın yanından filelerle buluştu: 1-0. 22'de Peres'e yaptığı hareket sonrası Belhanda kırmızı kart gördü. 25. dakikada Abdülkadir Ömür'ün yerden vuruşunda, kaleci Ertaç'ı geçen top direkten oyun alanına döndü. 45+1'de ceza yayında topu kontrol eden Badou N'Diaye sert vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.



    GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ
    78    . dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Hugo, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1. 81. dakikada Bordo-Mavililer, farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın ceza alanı dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği top filelerle buluştu: 3-1. 90+4. dakikada Eren Elmalı'nın pasında yakın mesafeden uygun durumdaki Umut Bozok yerden bir vuruşla topu filelere yolladı: 4-1.



    8 MAÇ SONRA SAHAYA ÇIKTI
    Trabzon'da Edin Visca, 2. haftada kolunu kırıp ligde 11 maç kaçırmıştı. İyileştikten sonra iki maça çıkan Bosnalı yıldızın, 16. haftada bu kez köprücük kemiği kırıldı. Visca dün 8 maç sonra sahalara döndü.



        UĞURCAN'DAN AVCI'YA MESAJ
        Maçın ardınhdan konuşan kaleci Uğurcan, "Abdullah Avcı ve ekibine teşekkür ederim. Geçen sezon harika bir hikaye yazdık. Başkanımız istifa etti... Ona da teşekkür ederiz. Üzerimizde çok emeği var" dedi.



        YUSUF YAZICI İLKİ BAŞARDI
        Adana Demirspor filelerini havalandıran Yusuf Yazıcı, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste üç iç saha maçında gol sevinci yaşadı. 26 yaşındaki futbolcu 4-0 kazanılan istanbulspor ve 2-1 kaybedilen Ümraniyespor maçlarında skor katkısı yapmayı başarmıştı.



        MİLLİ ARADAN SONRA YENİ HOCA AÇIKLANIR
        Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Ak, galibiyet sonrası konuştu. Orhan Ak, "Tedirgin ve özgüvensizdik. Erken gol bulduk ama Adana Demirspor'un 10 kişi kalması bizi rehavete soktu. Skor 1-1 oldu. 3-1 de öne geçebilirlerdi" dedi. Galibiyeti taraftara ve Abdullah Avcı'ya armağan ettiklerini söyleyen Orhan Aksözlerine şöyle devam etti: Sonradan giren oyuncuların katkısı büyük oldu. Güzel bir skor oldu. Böyle bir sonuca ihtiyacımız vardı. Trabzonspor'un her zaman hedefleri vardır. Takıma 1 hafta izin verdik. Milli ara sonrası yeni hocayla ilgili açıklama yapılacaktır" ifadelerini kullandı.



            TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK
            Sahasında Adana Demirspor'u konuk eden Bordo-Mavili takımda sakatlıkları devam eden Bakasetas, Mahmoud Trezeguet, Denswil, Dorukhan Toköz ve kırmızı kart cezalısı Naci Ünüvar zorlu maçın kadrosunda yer almadı.



            FIRTINA ONUNLA ÇOK BAŞKA
            Sakatlığı geçen ve 77'de oyuna giren Edin Visca Trabzonspor'a galibiyeti getiren isim oldu.



            BELHANDA'DAN KIRMIZI REKORU
            Adana Demirspor'un Faslı orta sahası Younes Belhanda, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla ilginç bir rekorun da sahibi oldu. Belhanda, Süper Lig'e geldiği 2017/18 sezonundan bu yana en fazla kırmızı kart gören (6 kez) oyuncu oldu. Yıldız orta saha cezası nedeniyle Antalya ve G.Saray maçılarında forma giyemeyecek.



                İLK MAÇINDA ALKIŞ TOPLADI
                Trabzon'un rüntü verdi. Gaziantep FK'dan kiraladığı Lazar Markovic dün ilk kez Bordo-Mavili taraftarların önüne çıktı. 46'da oyuna giren yıldız futbolcu iyi bir performans sergiledi ve büyük alkış topladı.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Depremzede öğrencilere maddi destek!
                Haberler Spor Trabzonspor evinde konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-1 yendi
                    SON DAKİKA