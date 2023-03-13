Süper Lig'de Trabzonspor evinde konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-1 yendi. Hafta içinde çok çalkantılı bir süreç yaşayan ve Abdullah Avcı'nın istifasıyla sarsılan Bordo-Mavililer, Orhan Ak yönetiminde ilk maçından galibiyetle ayrıldı. 8. dakikada Yusuf Yazıcı'nın savunmanın temasının ardından dokunduğu top yerden kaleci Ertaç'ın yanından filelerle buluştu: 1-0. 22'de Peres'e yaptığı hareket sonrası Belhanda kırmızı kart gördü. 25. dakikada Abdülkadir Ömür'ün yerden vuruşunda, kaleci Ertaç'ı geçen top direkten oyun alanına döndü. 45+1'de ceza yayında topu kontrol eden Badou N'Diaye sert vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.
GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ
78. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Hugo, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1. 81. dakikada Bordo-Mavililer, farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın ceza alanı dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği top filelerle buluştu: 3-1. 90+4. dakikada Eren Elmalı'nın pasında yakın mesafeden uygun durumdaki Umut Bozok yerden bir vuruşla topu filelere yolladı: 4-1.
8 MAÇ SONRA SAHAYA ÇIKTI
Trabzon'da Edin Visca, 2. haftada kolunu kırıp ligde 11 maç kaçırmıştı. İyileştikten sonra iki maça çıkan Bosnalı yıldızın, 16. haftada bu kez köprücük kemiği kırıldı. Visca dün 8 maç sonra sahalara döndü.