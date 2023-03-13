Trabzonspor evinde konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-1 yendi





MİLLİ ARADAN SONRA YENİ HOCA AÇIKLANIR

Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Ak, galibiyet sonrası konuştu. Orhan Ak, "Tedirgin ve özgüvensizdik. Erken gol bulduk ama Adana Demirspor'un 10 kişi kalması bizi rehavete soktu. Skor 1-1 oldu. 3-1 de öne geçebilirlerdi" dedi. Galibiyeti taraftara ve Abdullah Avcı'ya armağan ettiklerini söyleyen Orhan Aksözlerine şöyle devam etti: Sonradan giren oyuncuların katkısı büyük oldu. Güzel bir skor oldu. Böyle bir sonuca ihtiyacımız vardı. Trabzonspor'un her zaman hedefleri vardır. Takıma 1 hafta izin verdik. Milli ara sonrası yeni hocayla ilgili açıklama yapılacaktır" ifadelerini kullandı.