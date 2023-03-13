Okan Buruk 8.5 ayda ki performansıyla Galatasaray tarihine damga vurdu

Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Galatasaray, üst üste 14 galibiyet elde ederek muhteşem bir seri yakaladı ve lig tarihine geçti. 23 Haziran 2022'de 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayan Okan Buruk, Cimbom'da görev yaptığı 8,5 aylık süreçte tarihin en iyisi olmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar'da ligde en az 20 maç görev yapan hocaların performansı incelendiğinde Buruk, 2.50 puan ortalaması yakalayıp bu alanda zirvenin tek sahibi oldu.