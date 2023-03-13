Kamerunlu sahne aldı Beşiktaş, Başakşehir’i mağlup etmeyi başardı





HAYSİYETSİZLER KÜFÜR EDİYOR!

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maç sonunda patladı. Genç teknik adam, "35 dakika küfür ettiler. Beşiktaş taraftarına yakışmıyor ama kendilerine yakıştırıyorlar. Tertemiz bir annem, eşim var. Adaptan yoksun, ağır olacak ama haysiyetten yoksunlar. Bizim öyle bir terbiyesizliğimiz olmadı. Bu tavırla bu iş olmaz" diye konuştu.