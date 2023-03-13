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    Kamerunlu sahne aldı Beşiktaş, Başakşehir’i mağlup etmeyi başardı

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan ve Avrupa hedefini kovalayan Beşiktaş zorlu Başakşehir deplasmanında 2-0 kazandı. 15’te Aboubakar ‘imza golü’yle ağları sarstı. 33’de Januzaj direkt kırmızıyla atıldı... 55’te Masuaku skoru 2-0 yaptı. Kartal üst üste 2. galibiyeti aldı.

    Abou atar Kartal coşar!

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan ve Avrupa hedefini kovalayan Beşiktaş zorlu Başakşehir deplasmanında 2-0 kazandı. 15. dakikada Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Aboubakar, Touba'dan sıyrılıp uzak köşe dibine mükemmel bıraktı: 0-1. 20. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Aleksic'in son çizgiye inip penaltı noktasına gönderdiği ortada Januzaj bekletmeden vurdu ancak Masuaku son anda araya girdi.



    VAR UYARDI, KALKAVAN KIRMIZI ÇIKARDI
    33. dakikada Adnan Januzaj VAR uyarısının ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. 41. dakikada Figueiredo'nun kafa vuruşunu kaleci Mert uzanarak kornere gönderdi. 55. dakikada Vincent Aboubakar topu taşıdı ve Masuaku'ya bıraktı. Yıldız futbolcunun sol ayağıyla yaptığı sert vuruş ağlarla buluştu: 0-2.



    REDMOND KALE AĞZINDAN GOLÜ ATAMADI
    59. dakikada Redmond kale önünde vuruşunu yaptı. Kaleci Volkan gole izin vermedi. 90+4'te Arthur Masuaku'nun soldan ortasına Vincent Aboubakar kafayı vurdu. Top kaleci Volkan'ın üzerine gitti. Maç 2-0 sona erdi.



        KIRMIZI TARTIŞMA YARATTI
        Başakşehir'de Adnan Januzaj'ın, Gedson Fernandes'e müdahalesine hakem Mete Kalkavan VAR'a giderek kırmızı kart çıkardı. Januzaj, pozisyonda ayağının kaydığını söylerken hakemin kararı değişmedi. Sosyal medyada bu pozisyonda kırmızı kart kararının ağır olduğu iddia edildi.



        TEK BAŞINA TAKIM GİBİ
        Başakşehir karşısında çok önemli bir galibiyet elde eden Beşiktaş'ta gecenin yıldızı Vincent Aboubakar oldu. Ankaragücü önünde Siyah-Beyazlı formayla 3. dönemindeki ilk golünü atan Kamerunlu forvet dün de 1 gol ve 1 asistle alkış aldı.



        BEŞİKTAŞ 15 MAÇ SONRA İLK KEZ 2 FARKLI KAZANDI
        Kartal kendisine ters gelen Başakşehir deplasmanında 2 yıllık aradan sonra kazandı. Siyah-Beyazlılar ayrıca rakibini lig tarihinde ilk kez deplasmanda 2 farklı yenmeyi başardı. Beşiktaş önceki 15 maçta 2 farklı galibiyet alamamıştı.



            CENK VASATI AŞAMADI
            Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun, dün gece Başakşehir önünde etkisiz bir oyun ortaya koydu. Net bir pozisyondan yararlanamayan milli futbolcu, son haftlardaki formsuzluğunu sürdürmüş oldu. Cenk 85. dakikada yerini Tayfur'a bıraktı.



            BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK GÜZEL BİR DUYGU
            Beşiktaş'ın Boşnak oyuncusu Amir Hadziahmedovic, "Beşiktaş'ta oynamak harika bir duygu. En iyi taraftar grubuna sahibiz. Karşımızda yorgun bir Başakşehir vardı ve bunu kullandık. Yine de önemli bir galibiyet" dedi.



            VAZGEÇMEK LUGATIMDA YOK...
            Beşiktaş kalecisi Mert Günok, "Benim lugatımda vazgeçmek diye bir şey yok. Yeniden milli takıma çağrılacağımı umuyorum" şeklinde konuştu.



                TAYYİP TALHA ŞOKU
                Beşiktaş'ta ilk 11'in vazgeçilmezlerinden olan genç stoper Tayyip Talha Sanuç sakatlandı. Ceza sahasından topu uzaklaştırmak isterken Figueiredo'nun dizine müdahalesiyle sakatlandı. 39. dakikada kendisini yere bırakan ve gözyaşları içinde sedyeyle sahayı terk eden Talha'nın durumu bugün netleşecek.



                HAYSİYETSİZLER KÜFÜR EDİYOR!
                Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maç sonunda patladı. Genç teknik adam, "35 dakika küfür ettiler. Beşiktaş taraftarına yakışmıyor ama kendilerine yakıştırıyorlar. Tertemiz bir annem, eşim var. Adaptan yoksun, ağır olacak ama haysiyetten yoksunlar. Bizim öyle bir terbiyesizliğimiz olmadı. Bu tavırla bu iş olmaz" diye konuştu.



                GHEZZAL HAFTAYA HAZIR
                Bu sezon sadece 6 maça çıkabilen Rachid Ghezzal, iyileşmesine rağmen kadroya alınmadı. Şenol Güneş, "Riske etmedik. Sakatlanırsa dönüşü olmaz. İstanbulspor maçına yetişir" dedi.

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                Haberler Spor Kamerunlu sahne aldı Beşiktaş, Başakşehir’i mağlup etmeyi başardı
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