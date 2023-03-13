Kamerunlu sahne aldı Beşiktaş, Başakşehir’i mağlup etmeyi başardı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan ve Avrupa hedefini kovalayan Beşiktaş zorlu Başakşehir deplasmanında 2-0 kazandı. 15. dakikada Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Aboubakar, Touba'dan sıyrılıp uzak köşe dibine mükemmel bıraktı: 0-1. 20. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Aleksic'in son çizgiye inip penaltı noktasına gönderdiği ortada Januzaj bekletmeden vurdu ancak Masuaku son anda araya girdi.
VAR UYARDI, KALKAVAN KIRMIZI ÇIKARDI
33. dakikada Adnan Januzaj VAR uyarısının ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. 41. dakikada Figueiredo'nun kafa vuruşunu kaleci Mert uzanarak kornere gönderdi. 55. dakikada Vincent Aboubakar topu taşıdı ve Masuaku'ya bıraktı. Yıldız futbolcunun sol ayağıyla yaptığı sert vuruş ağlarla buluştu: 0-2.
REDMOND KALE AĞZINDAN GOLÜ ATAMADI
59. dakikada Redmond kale önünde vuruşunu yaptı. Kaleci Volkan gole izin vermedi. 90+4'te Arthur Masuaku'nun soldan ortasına Vincent Aboubakar kafayı vurdu. Top kaleci Volkan'ın üzerine gitti. Maç 2-0 sona erdi.