Fenerbahçe taraftarından “Ali Koç istifa” sesleri!





GALATASARAY'DA JUAN MATA BELİRSİZLİĞİ

Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan ve 22. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Galatasaray'ın İspanyol orta saha oyuncusu Juan Mata, bel ağrısı yaşıyor. 3 gol, 2 asisti bulunan 34 yaşındaki futbolcunun 17 Mart'taki Konyaspor deplasmanında oynayıp oynayamayacağı hafta arasında netleşecek.



İSTANBUL'UN KONUĞU SİVASSPOR OLACAK

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının son maçında İstanbulspor bugün kendi sahasında Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele saat 20.00'de start alacak. İki takımın 3 puan için savaşacağı zorlu karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.



GALATASARAY NEF'TEN DAÇKA'YA GEÇİT YOK

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Nef, Darüşşafaka Lassa'yı 71-65 yendi. Cimbom'da Dylan Enis 21, Sadık Emir Kabaca da 14 sayı üretti. Günün diğer maçlarında Büyükçekmece, Merkezefendi'yi 89-81 mağlup etti. Anadolu Efes ise Bahçeşehir'i 73-62 ile devirdi.



ARSENAL DEPLASMANDA GÜLÜP SERİYE BAĞLADI

Premier Lig'de Arsenal deplasmanda Fulham'ı 3-0 yendi. Golleri 21'de Gabriel Magalhaes, 26'da Martinelli ve 45+2'de Odegaard attı. Ligde üst üste 5. kez kazanan lider Arsenal puanını 66 yaptı ve City ile puan farkını 5'te tuttu. Diğer sonuçlar: ManU-Southampton: 0-0, West Ham-Aston Villa: 1-1.



GOLDEN STATE, BUCKS'I UZATMALARDA GEÇTİ

NBA'de Golden State Warriors, Milwaukee Bucks'ı normal süresi 111- 111 biten maçta uzatma sonunda 125- 116 mağlup etti. Warriors'ta 22'si son çeyrek ve uzatmada olmak üzere 36 sayı atan Stephen Curry galibiyette başrol oynadı. Antetokounmpo'dan yoksun sahaya çıkan Bucks'ta Middleton 19 sayı attı.





KİM MİN JAE DÜNYANIN EN İYİSİ

İtalya italya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'nin teknik direktörü Luciano Spalletti, Atalanta'yı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'den transfer edilen Güney Koreli futbolcu Kim Min-jae hakkında övgüyle bahseden İtalyan hoca, "Kim, her maç en az 20 tane inanılmaz iş yapıyor. Benim için o gerçekten dünyanın en iyi stoperi" ifadelerini kullandı.



PİERRE 4 HAFTA YOK

Fenerbahçe Beko'nun Barcelona ile oynadığı maçta sol bacağından sakatlanan Dyshawn Pierre'in adalesinde yırtık tespit edildi. Pierre'in parkelerden 3-4 hafta uzak kalacağı açıklandı.



ASLAN FİLEDE GALİP: 3-0

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 20. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, kendi evinde Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi. Sarı-Kırmızılılar karşılaşmanın setlerini 25-19, 25-23, 25-19'luk sonuçlarla aldı.



KOCAELİ'DE JUDO ŞÖLENİ

2023 Spor Toto Gençler ve Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'na Kocaeli ev sahipliği yapacak. Müsabakalar, 13-16 Mart tarihleri arasında yapılacak. Şampiyonada toplam bin 300 sporcu katılacak.



RİZESPOR 90+6'DA GÜLDÜ

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarısında gol olmayan maçta Bodrumspor 59. dakikada Celal Dumanlı'nın golüyle 1-0 öne geçti. 85'te Benhur Keser eşitliği sağladı. 90+6'da Olawoyin, Rize'ye maçı kazandıran golü attı: 1-2.

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