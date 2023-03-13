Fenerbahçe taraftarından “Ali Koç istifa” sesleri!

Fenerbahçeli taraftarlar cumartesi gecesi sosyal medyada son derece hareketli saatler geçirdi. Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği maçta Nicolo Zaniolo'nun gol atmasının ardından Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyeda "Ali Koç istifa" hashtagi açarak başkanlarını istifaya davet etti. "Ali Koç istifa" hashtagi bir anda zirveye çıktı. Fenerbahçeli taraftarlar sanal alemde yaptıkları yorumlarda "Galatasaray lider olmasına rağmen Zaniolo gibi bir yıldızı kadrosuna kattı. Biz ise sadece sol beke Jayden Oosterwolde'yi aldık. 6 milyon Euro para ödedik ama o da oynatılmıyor" yorumlarında bulundular. Fenerbahçeli taraftarlar bunun yanında F.Bahçe'nin haklarının yeterince korunmadığını da ifade ettiler.
İTALYA ONU KONUŞUYOR
Galatasaray'da ilk resmi maçında ağları havalandıran ve Kasımpaşa galibiyetinin mimarı olan Nicolo Zaniolo'nun performansı İtalya'da geniş yankı uyandırdı. SKY İtalia, "Zaniolo rüya gibi bir maç oynadı. Eski Romalı, mükemmel bir vuruşla 3 puanı kazandırdı" derken, Gazzetta, "11 dakika sürdü. Roma ile tatsız bir ayrılık yaşayan Zaniolo için harika bir başlangıç oldu. Savruk çocuk, geri dönmüş olabilir" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Corriere dello Sport da "Nicolo Zaniolo, Süper Lig'deki ilk maçında belirleyici oldu. Sol ayağıyla attığı şutla maçı çözdü" yorumunu yaptı. Çizme'de sıkça takip edilen Sport Mediaset ise "G.Saray adına maçın skorunu Zaniolo belirledi. Ligde ilk golünü atan Zaniolo takımına da 3 puanı kazandırdı" ifadesiyle haberi duyurdu.
ANKARAGÜCÜ 3 PUANI HATIRLADI
Ankaragücü ile Corendon Alanyaspor, Eryaman Stadı'nda 25. hafta maçında kozlarını paylaştı. Mücadelede ev sahibi Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ali Sowe ile 76. dakikada Milson kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Sedat Ağçay yönetindeki başkent ekibi ligde 3 maç aradan sonra kazandı. Deneyimli çalıştırıcı Ersun Yanal ile ikinci maçına çıkan Alanyaspor ise haftayı moralsiz kapattı. Elde ettiği galibiyetle 25 puana yükselen Ankaragücü Süper Lig'de gelecek hafta Sivasspor ile karşılaşacak. 28 puanlı Alanya da Fenerbahçe'yi konuk edecek.