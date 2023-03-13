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    Fenerbahçe taraftarından “Ali Koç istifa” sesleri!

    Fenerli taraftarlar sanal alemde “Ali Koç istifa” hashtagi açtılarr. Yorumlarda “Galatasaray dünya yıldızı Zaniolo’yu transfer etti. Biz ise sadece sol bek Oostewrolde’yi aldık. O da oynamıyor” denildi. İşte sizler için derlediğimiz 13 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    FENER’DFener’de Zaniolo isyanı

    Fenerbahçeli taraftarlar cumartesi gecesi sosyal medyada son derece hareketli saatler geçirdi. Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği maçta Nicolo Zaniolo'nun gol atmasının ardından Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyeda "Ali Koç istifa" hashtagi açarak başkanlarını istifaya davet etti. "Ali Koç istifa" hashtagi bir anda zirveye çıktı. Fenerbahçeli taraftarlar sanal alemde yaptıkları yorumlarda "Galatasaray lider olmasına rağmen Zaniolo gibi bir yıldızı kadrosuna kattı. Biz ise sadece sol beke Jayden Oosterwolde'yi aldık. 6 milyon Euro para ödedik ama o da oynatılmıyor" yorumlarında bulundular. Fenerbahçeli taraftarlar bunun yanında F.Bahçe'nin haklarının yeterince korunmadığını da ifade ettiler.



    İTALYA ONU KONUŞUYOR
    Galatasaray'da ilk resmi maçında ağları havalandıran ve Kasımpaşa galibiyetinin mimarı olan Nicolo Zaniolo'nun performansı İtalya'da geniş yankı uyandırdı. SKY İtalia, "Zaniolo rüya gibi bir maç oynadı. Eski Romalı, mükemmel bir vuruşla 3 puanı kazandırdı" derken, Gazzetta, "11 dakika sürdü. Roma ile tatsız bir ayrılık yaşayan Zaniolo için harika bir başlangıç oldu. Savruk çocuk, geri dönmüş olabilir" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Corriere dello Sport da "Nicolo Zaniolo, Süper Lig'deki ilk maçında belirleyici oldu. Sol ayağıyla attığı şutla maçı çözdü" yorumunu yaptı. Çizme'de sıkça takip edilen Sport Mediaset ise "G.Saray adına maçın skorunu Zaniolo belirledi. Ligde ilk golünü atan Zaniolo takımına da 3 puanı kazandırdı" ifadesiyle haberi duyurdu.



    ANKARAGÜCÜ 3 PUANI HATIRLADI
    Ankaragücü ile Corendon Alanyaspor, Eryaman Stadı'nda 25. hafta maçında kozlarını paylaştı. Mücadelede ev sahibi Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ali Sowe ile 76. dakikada Milson kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Sedat Ağçay yönetindeki başkent ekibi ligde 3 maç aradan sonra kazandı. Deneyimli çalıştırıcı Ersun Yanal ile ikinci maçına çıkan Alanyaspor ise haftayı moralsiz kapattı. Elde ettiği galibiyetle 25 puana yükselen Ankaragücü Süper Lig'de gelecek hafta Sivasspor ile karşılaşacak. 28 puanlı Alanya da Fenerbahçe'yi konuk edecek.



        FIRMINO TRASNFERİNE 4 RAKİP
        Preimer Lig devi Liverpool'da forma giyen Roberto Firmino sezon sonunda Merseyside ekibinden ayrılacak. Galatasaray'ın transfer listesindeki 31 yaşındaki yıldız futbolcuyu MLS'ten ST Louis City'nin yanı sıra Chicago Fire, Charlotte FC ve LA Galaxy kulüpleri kadrosuna katmak için istiyor. 2019 yılında 90 milyon euro değer biçilen ve şu anki piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Firmino, Liverpool'da bu sezon 28 karşılaşmada oynarken 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.



        GALATASARAY'DA JUAN MATA BELİRSİZLİĞİ
        Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan ve 22. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Galatasaray'ın İspanyol orta saha oyuncusu Juan Mata, bel ağrısı yaşıyor. 3 gol, 2 asisti bulunan 34 yaşındaki futbolcunun 17 Mart'taki Konyaspor deplasmanında oynayıp oynayamayacağı hafta arasında netleşecek.

        İSTANBUL'UN KONUĞU SİVASSPOR OLACAK
        Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının son maçında İstanbulspor bugün kendi sahasında Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele saat 20.00'de start alacak. İki takımın 3 puan için savaşacağı zorlu karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        GALATASARAY NEF'TEN DAÇKA'YA GEÇİT YOK
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Nef, Darüşşafaka Lassa'yı 71-65 yendi. Cimbom'da Dylan Enis 21, Sadık Emir Kabaca da 14 sayı üretti. Günün diğer maçlarında Büyükçekmece, Merkezefendi'yi 89-81 mağlup etti. Anadolu Efes ise Bahçeşehir'i 73-62 ile devirdi.

        ARSENAL DEPLASMANDA GÜLÜP SERİYE BAĞLADI
        Premier Lig'de Arsenal deplasmanda Fulham'ı 3-0 yendi. Golleri 21'de Gabriel Magalhaes, 26'da Martinelli ve 45+2'de Odegaard attı. Ligde üst üste 5. kez kazanan lider Arsenal puanını 66 yaptı ve City ile puan farkını 5'te tuttu. Diğer sonuçlar: ManU-Southampton: 0-0, West Ham-Aston Villa: 1-1.

        GOLDEN STATE, BUCKS'I UZATMALARDA GEÇTİ
        NBA'de Golden State Warriors, Milwaukee Bucks'ı normal süresi 111- 111 biten maçta uzatma sonunda 125- 116 mağlup etti. Warriors'ta 22'si son çeyrek ve uzatmada olmak üzere 36 sayı atan Stephen Curry galibiyette başrol oynadı. Antetokounmpo'dan yoksun sahaya çıkan Bucks'ta Middleton 19 sayı attı.


        KİM MİN JAE DÜNYANIN EN İYİSİ
        İtalya italya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'nin teknik direktörü Luciano Spalletti, Atalanta'yı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'den transfer edilen Güney Koreli futbolcu Kim Min-jae hakkında övgüyle bahseden İtalyan hoca, "Kim, her maç en az 20 tane inanılmaz iş yapıyor. Benim için o gerçekten dünyanın en iyi stoperi" ifadelerini kullandı.

        PİERRE 4 HAFTA YOK
        Fenerbahçe Beko'nun Barcelona ile oynadığı maçta sol bacağından sakatlanan Dyshawn Pierre'in adalesinde yırtık tespit edildi. Pierre'in parkelerden 3-4 hafta uzak kalacağı açıklandı.

        ASLAN FİLEDE GALİP: 3-0
        Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 20. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, kendi evinde Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi. Sarı-Kırmızılılar karşılaşmanın setlerini 25-19, 25-23, 25-19'luk sonuçlarla aldı.

        KOCAELİ'DE JUDO ŞÖLENİ
        2023 Spor Toto Gençler ve Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'na Kocaeli ev sahipliği yapacak. Müsabakalar, 13-16 Mart tarihleri arasında yapılacak. Şampiyonada toplam bin 300 sporcu katılacak.

        RİZESPOR 90+6'DA GÜLDÜ
        Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarısında gol olmayan maçta Bodrumspor 59. dakikada Celal Dumanlı'nın golüyle 1-0 öne geçti. 85'te Benhur Keser eşitliği sağladı. 90+6'da Olawoyin, Rize'ye maçı kazandıran golü attı: 1-2.

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