Trabzonspor Adana Demirspor maçının planını yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor bugün sahasında ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk edecek. Bordo-Mavili takımda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma öncesi kart cezalısı olan Naci Ünüvar ile sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz'ün oynama ihtimali bulunmuyor. Fırtına'da sakatlıkları devam eden Trezeguet ve Bakasetas'ın da bu maçta forma giymesi beklenmiyor.







AK'TAN DEĞİŞİKLİKLER

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından Adana Demirspor maçında takımın başında sahaya çıkacak olan yardımcı antrenör Orhan Ak, ilk 11'de bazı önemli değişiklikler yapacak. Markovic, Visca ve Hamsik gibi isimleri 11'e monte etmesi beklenen Orhan Ak, savunmada ise Eren Elmalı ile Larsen arasında bir tercih yapacak. Ak, futbolcuların maça konsantre olması için ise toplantılar yaptı. Orhan Ak, Adana Demirspor maçı öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Bizim işimiz futbol oynamak ve maç kazanmak. Saha dışına değil içine odaklanacağız. Sahada yapmamız gereken neyse onu yapacağız ve maçı kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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