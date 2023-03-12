Jesus Flamengo ile anlaştı! Fenerbahçe'de Jesus krizi büyüyor

Fenerbahçe'de Jesus krizi büyüyor... Adı sık sık Brezilya Milli Takımı ile de anılan deneyimli hoca, Flamengo'yu yakından takip eden gazeteci Gabriel Reis'e ses kaydı göndermiş ve sonrasında söyledikleri büyük tepki çekmişti. Jesus, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çekiyorum. İşler istediğim gibi gitmiyor. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinizi kucaklıyorum" ifadelerini kullandı. Flamengo'yu lig şampiyonluğuna taşıyan ve Libertadores Kupası'nı kaldırmasını sağlayan deneyimli çalıştırıcı, yeniden dönüş için ilk adımını atarken Fenerbahçe'de devam etme ihtimalinin olmadığını da bir anlamda göstermiş oldu. Kulislerde dolaşan iddialara göre Portekizli teknik adamın eski kulübü Flamengo ile anlaştığı ve sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia edildi.