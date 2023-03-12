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    Jesus Flamengo ile anlaştı! Fenerbahçe'de Jesus krizi büyüyor

    Fenerbahçe'de Jesus krizi büyüyor... Tecrübeli hocanın Brezilya ekibiyle anlaştığı iddia edildi. Taraftarlar, “Onun kafası burada değil” diyerek tepki gösterdi.

    Jesus Flamengo ile anlaştı!

    Fenerbahçe'de Jesus krizi büyüyor... Adı sık sık Brezilya Milli Takımı ile de anılan deneyimli hoca, Flamengo'yu yakından takip eden gazeteci Gabriel Reis'e ses kaydı göndermiş ve sonrasında söyledikleri büyük tepki çekmişti. Jesus, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çekiyorum. İşler istediğim gibi gitmiyor. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinizi kucaklıyorum" ifadelerini kullandı. Flamengo'yu lig şampiyonluğuna taşıyan ve Libertadores Kupası'nı kaldırmasını sağlayan deneyimli çalıştırıcı, yeniden dönüş için ilk adımını atarken Fenerbahçe'de devam etme ihtimalinin olmadığını da bir anlamda göstermiş oldu. Kulislerde dolaşan iddialara göre Portekizli teknik adamın eski kulübü Flamengo ile anlaştığı ve sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia edildi.



    FENER CAMİASI TEPKİLİ
    Fenerbahçe camiası, Jorge Jesus'un Brezilyalı gazeteciye yaptığı açıklamalara büyük tepki gösterdi. Sosyal medyadaki taraftarlar, Jesus'un son dönemde aklının Fenerbahçe'de olmadığına vurgu yaparak, "Onun aklı kesinlikle burada değil. Kalan maçlarda bize nasıl katkı verebilir ki!" ifadelerini kulandılar.

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    Haberler Spor Jesus Flamengo ile anlaştı! Fenerbahçe'de Jesus krizi büyüyor
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