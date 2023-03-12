Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 14 maçlık galibiyet serisinden çok sezon sonunu işaret etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 14 maçlık galibiyet serisinin tüm camiaya ait olduğunu ifade etti. İlk olarak Kasımpaşa maçını değerlendiren Buruk, "Takımın ritminin oturmaması, ara sonrası ilk maç olması sebebiyle olabilir. Daha hızlı oynayabilirdik. Rakibimiz bütün maç bekledi. İkinci golü atıp, maçı daha erken şekilde bitirebilirdik. Neredeyse hiç pozisyon vermedik, rahat bir maç oldu bizim için" diye konuştu.
RAKİBİMİZ F.BAHÇE
Buruk sözlerini şöyle tamamladı: 14 maçlık rekor camiamızın. Galatasaray'ın hedefi rekorlar kırmak ve kupalar kazanmaktır. Biz de bunun için çalışıyoruz. Bu sezon camiamız bütünleşti. Fenerbahçe'nin 1 maç fazlayla 9 puan önündeyiz. Fenerbahçe'nin iyi kadrosu var, Sevilla maçında bunu iyi gördük.
UMARIM ICARDI KALIR
Zaniolo hazırlık maçlarında da atmıştı burada da attı. Onun için mutluyum. Maç süresini artıracaktır. Icardi kendini buraya ait hissediyor. Mutlu olduğunu net bir şekilde görüyoruz. İnşallah şampiyon oluruz ve Icardi önümüzdeki sene de bizle kalır. Umuyoruz...