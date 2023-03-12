Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 14 maçlık galibiyet serisinden çok sezon sonunu işaret etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 14 maçlık galibiyet serisinin tüm camiaya ait olduğunu ifade etti. İlk olarak Kasımpaşa maçını değerlendiren Buruk, "Takımın ritminin oturmaması, ara sonrası ilk maç olması sebebiyle olabilir. Daha hızlı oynayabilirdik. Rakibimiz bütün maç bekledi. İkinci golü atıp, maçı daha erken şekilde bitirebilirdik. Neredeyse hiç pozisyon vermedik, rahat bir maç oldu bizim için" diye konuştu.