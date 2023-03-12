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    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 14 maçlık galibiyet serisinden çok sezon sonunu işaret etti

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 14 maçlık galibiyet serisinin tüm camiaya ait olduğunu ifade etti. Sarı-Kırmızılılar, 57. dakikada Zanilo’nun golüyle 3 puana uzandı. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını 9’a çıkardı.

    Önemli olan kupa almak

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 14 maçlık galibiyet serisinin tüm camiaya ait olduğunu ifade etti. İlk olarak Kasımpaşa maçını değerlendiren Buruk, "Takımın ritminin oturmaması, ara sonrası ilk maç olması sebebiyle olabilir. Daha hızlı oynayabilirdik. Rakibimiz bütün maç bekledi. İkinci golü atıp, maçı daha erken şekilde bitirebilirdik. Neredeyse hiç pozisyon vermedik, rahat bir maç oldu bizim için" diye konuştu.



    RAKİBİMİZ F.BAHÇE
    Buruk sözlerini şöyle tamamladı: 14 maçlık rekor camiamızın. Galatasaray'ın hedefi rekorlar kırmak ve kupalar kazanmaktır. Biz de bunun için çalışıyoruz. Bu sezon camiamız bütünleşti. Fenerbahçe'nin 1 maç fazlayla 9 puan önündeyiz. Fenerbahçe'nin iyi kadrosu var, Sevilla maçında bunu iyi gördük.



    UMARIM ICARDI KALIR
    Zaniolo hazırlık maçlarında da atmıştı burada da attı. Onun için mutluyum. Maç süresini artıracaktır. Icardi kendini buraya ait hissediyor. Mutlu olduğunu net bir şekilde görüyoruz. İnşallah şampiyon oluruz ve Icardi önümüzdeki sene de bizle kalır. Umuyoruz...



        GALİBİYET ÜÇLÜSÜ ZANİOLO'DAN
        Galatasaray'da galibiyet golünü atan Nicolo Zaniolo büyük sevinç yaşadı. İtalyan futbolcu, maç sonu taraftara koşarak hem galibiyet üçlüsünü çektirdi hem de bayrak sallayarak sevincini yaşadı.



        ZANIOLO'NUN İSTATİSTİKLERİ
        Pas: 18,
        İsabetli pas: %83
        İkili mücadele: 2/11
        Şut: 1/1
        Orta: 0/3
        Top kapma: 1
        Yapılan faul: 1



        ASLAN YEĞENİM!
        Gomis, "Bu zaferi Hatay'dan gelen aslan yeğenim Ege'ye armağan ediyorum. Kendisiyle ve kardeşim Yener'le tanışma şansına sahip oldum. Çok mutlu oldum. Umarım onu da mutlu etmişimdir. Yolun açık olsun aslan Ege. Her zaman yanınızda olacağım" paylaşımını yaptı.



            45 BİN TARAFTAR TRİBÜNDEYDİ
            1 aydan fazla sürenin ardından resmi maç yapan Galatasaray'ı seyircisi yalnız bırakmadı. Sarı-Kırmızılı 45 bin 908 taraftar mücadeleyi tribünden izledi. Galibiyet sonrası tribünde büyük coşku yaşandı.



            DEPREMZEDELER YARARINA FORMA
            Aslan, Kasımpaşa maçına depremzedeler yararına özel formayla çıktı. Siyah renkli, önünde 'Birlikte 1905' yazan formayla mücadele eden Cimbom, bu formaların satışından elde edilecek geliri depremzedelere gönderecek. Kulüp ayrıca maçın tüm gelirini depremzedelere harcayacak. Takım ısınmaya "Bu destek hiç bitmeyecek" yazılı pankartla çıktı.



            BÖLGEYE YARDIM DEVAM ETMELİ
            devre arasında kiraladığı Sam Adekugbe, Sarı-Kırmızılılarda ilk resmi maçına çıktı. Depremde hayatını kaybeden eski arkadaşı Atsu'yu giydiği "Işıklar içinde uyu Atsu" tişörtüyle anan Adekugbe, "Çok üzücü bir durum yaşadık. Duygusal olarak yıprandık. Tüm Galatasaray taraftarlarından yardımlarına devam etmelerini istiyorum. İlk maçımı evimizde oynamak benim için önemliydi. Kazanmak güzel" yorumunu yaptı.



                İSTANBUL'UN KRALI ASLAN
                Galatasaray, İstanbul takımlarıyla karşılaştığı son 9 Süper Lig maçını kazandı. Cimbom, lig tarihinin en uzun serisinin sahibi olan Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti. Aslan, bu sezon ligde en fazla toplam (434) ve isabetli (166) şut çeken, rakip ceza sahasında topla buluşan (752) takım olarak neden lider olduğunu ispatladı.



                YUNUS AKGÜN 13 MAÇ SONRA
                G.Saray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, Süper Lig'de 13 maç sonra ilk 11'de forma giydi. Son olarak 15 Ekim 2022'deki Kayseri maçına 11'de başlayan Yunus, böylece hasrete son vermiş oldu. Genç yıldız, Kasımpaşa maçının ilk yarısında tutuk kalınca oyundan çıkartıldı.



                HEP G.SARAY'IN PARÇASI OLACAĞIM
                Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, sakatlığını atlatıp maça çıktı. Uruguaylı, "Zorlandık fakat kazandık. Doktorlarla beraber iyi çalıştık ve sahaya çıktım. 2011'den beri buradayım. Aile kurdum, arkadaşlarım oldu. 2024'e kadar kontratım var. Her zaman Galatasaray'ın bir parçası olacağım" ifadelerini kullandı.



                    VİCTOR NELSSON CEZALI
                    Maçın ikinci yarısında sarı kart gören Galatasaraylı Victor Nelsson, cezalı duruma düştü. Danimarkalı stoper önümüzdeki hafta oynanacak Konyaspor maçında takımındaki yerini alamayacak.



                    CİMBOM'DA JUAN MATA ŞOKU!
                    Galatasaray'ın İspanyol orta sahası Juan Mata, Kasımpaşa maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan tecrübeli oyuncunun yerine oyuna Milot Rashica dahil oldu.

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                    Haberler Spor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 14 maçlık galibiyet serisinden çok sezon sonunu işaret etti
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