Galatasaray, Kasımpaşa'yı İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo ile yıktı...





ICARDI GÜNAY'I GEÇEMEDİ

45+1'de Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içinde kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Icardi'nin vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 57'de Galatasaray aradığı golü buldu. Kosovalı yıldız futbolcu Milot Rashica'nın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla ilk maçında ilk golünü attı. 62'de Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı. Ceza alanında topla buluşan Kerem'in vuruşuna son anda savunma ayak uzattı. Süper Lig lideri Cimbom evinde Kasımpaşa'yı yenerek üst üste 14. galibiyetini aldı. Cimbom böylece yeni rekorun sahibi oldu.