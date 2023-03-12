Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Galatasaray, Kasımpaşa'yı İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo ile yıktı...

    Lider Galatasaray kaldığı yerden devam etti. Sarı-Kırmızılılar evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar, 57. dakikada Zanilo’nun golüyle 3 puana uzandı. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını 9’a çıkardı.

    İtalyan işi

    Lider Galatasaray kaldığı yerden devam etti. Sarı-Kırmızılılar evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. 33. dakikada Torreira'nın ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruşta Günay gole izin vermedi. Dakikalar 41'i gösterdiğinde Galatasaray gole çok yaklaştı. Kerem'in kullandığı kornerde ön direkte Icardi'nin kafa vuruşunda Günay müthiş bir hamleyle topu kornere çeldi.



    ICARDI GÜNAY'I GEÇEMEDİ
    45+1'de Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içinde kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Icardi'nin vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 57'de Galatasaray aradığı golü buldu. Kosovalı yıldız futbolcu Milot Rashica'nın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla ilk maçında ilk golünü attı. 62'de Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı. Ceza alanında topla buluşan Kerem'in vuruşuna son anda savunma ayak uzattı. Süper Lig lideri Cimbom evinde Kasımpaşa'yı yenerek üst üste 14. galibiyetini aldı. Cimbom böylece yeni rekorun sahibi oldu.



    ZANIOLO'YA 11 DAKİKA YETTİ!
    Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, Kasımpaşa maçına ikinci yarıda dahil oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni yıldızı oyuna girdikten 11 dakika sonra ilk şutunda golle tanıştı.

    İŞTE 14 MAÇLIK SERİ
    Karagümrük-G.Saray: 0-2
    G.Saray-Beşiktaş: 2-1
    Başakşehir-G.Saray: 0-7
    G.Saray-İstanbul: 2-1
    Sivasspor-G.Saray: 1-2
    G.Saray-A.Gücü: 2-1
    F.Bahçe-G.Saray: 0-3
    G.Saray-Hatay: 4-0
    G.Saray-Antalya: 2-1
    Giresun-G.Saray: 0-4
    G.Saray-Ümraniye: 3-2
    G.Saray-Trabzon: 2-1
    G.Antep-G.Saray: 0-3
    G.Saray-Kasımpaşa: 1-0

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    EYT’liye promosyon kazancı
    Haberler Spor Galatasaray, Kasımpaşa'yı İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo ile yıktı...
        SON DAKİKA