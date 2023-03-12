Galatasaray, Kasımpaşa'yı İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo ile yıktı...

Lider Galatasaray kaldığı yerden devam etti. Sarı-Kırmızılılar evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. 33. dakikada Torreira'nın ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruşta Günay gole izin vermedi. Dakikalar 41'i gösterdiğinde Galatasaray gole çok yaklaştı. Kerem'in kullandığı kornerde ön direkte Icardi'nin kafa vuruşunda Günay müthiş bir hamleyle topu kornere çeldi.
ICARDI GÜNAY'I GEÇEMEDİ
45+1'de Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içinde kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Icardi'nin vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 57'de Galatasaray aradığı golü buldu. Kosovalı yıldız futbolcu Milot Rashica'nın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla ilk maçında ilk golünü attı. 62'de Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı. Ceza alanında topla buluşan Kerem'in vuruşuna son anda savunma ayak uzattı. Süper Lig lideri Cimbom evinde Kasımpaşa'yı yenerek üst üste 14. galibiyetini aldı. Cimbom böylece yeni rekorun sahibi oldu.
ZANIOLO'YA 11 DAKİKA YETTİ!
Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, Kasımpaşa maçına ikinci yarıda dahil oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni yıldızı oyuna girdikten 11 dakika sonra ilk şutunda golle tanıştı.
İŞTE 14 MAÇLIK SERİ
Karagümrük-G.Saray: 0-2
G.Saray-Beşiktaş: 2-1
Başakşehir-G.Saray: 0-7
G.Saray-İstanbul: 2-1
Sivasspor-G.Saray: 1-2
G.Saray-A.Gücü: 2-1
F.Bahçe-G.Saray: 0-3
G.Saray-Hatay: 4-0
G.Saray-Antalya: 2-1
Giresun-G.Saray: 0-4
G.Saray-Ümraniye: 3-2
G.Saray-Trabzon: 2-1
G.Antep-G.Saray: 0-3
G.Saray-Kasımpaşa: 1-0