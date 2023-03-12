Başakşehir Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Zirveden kopmak istemeyen Beşiktaş, Başakşehir ile deplasmanda karşılaşıyor.
Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ın tek hedefi sahadan 3 puan ile ayrılmak. Emre Belözoğlu ise zorlu rakibini sahasından eli boş göndermek istiyor.
Başakşehir Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan Babacan, Şener, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Aleksic, Deniz Türüç, Januzaj, Szysz, Figueiredo.
Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Salih, Gedson, Redmond, Hadziahmetovic, Cenk, Aboubakar