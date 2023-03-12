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    • Spor
    • 12.03.2023 17:56
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    • 12.03.2023 19:00
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    Başakşehir Beşiktaş | CANLI

    Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Zirveden kopmak istemeyen Beşiktaş, Başakşehir ile deplasmanda karşılaşıyor. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ın tek hedefi sahadan 3 puan ile ayrılmak. Emre Belözoğlu ise zorlu rakibini sahasından eli boş göndermek istiyor. Başakşehir Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Başakşehir Beşiktaş | CANLI

    Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Zirveden kopmak istemeyen Beşiktaş, Başakşehir ile deplasmanda karşılaşıyor.

    Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ın tek hedefi sahadan 3 puan ile ayrılmak. Emre Belözoğlu ise zorlu rakibini sahasından eli boş göndermek istiyor.

    Başakşehir Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    İLK 11'LER

    Başakşehir: Volkan Babacan, Şener, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Aleksic, Deniz Türüç, Januzaj, Szysz, Figueiredo.

    Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Salih, Gedson, Redmond, Hadziahmetovic, Cenk, Aboubakar

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