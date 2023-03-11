Trabzon moral arıyor! Kongre kararı alan ve Avcı ile yolları ayıran Fırtına çıkış peşinde

Trabzonspor evinde oynayacağı Adana Demirspor maçını kazanarak, kongre ve teknik adam değişikliği sürecinde moral bulmak istiyor.
Trabzonspor'da yarın oynanacak olan Adana Demirspor maçı öncesi özellikle teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifa kararı alması sonrası takımı çalıştırma görevini üstlenen Orhan Ak'a büyük yük bindi. Hem kongre süreci hem de teknik adam değişikliğinin oyuncular üzerinde bir etki oluşturmaması için çalışacak olan Orhan Ak ve ekibi, zorlu maçı kazanarak camiaya moral aşılamaya çalışacak. Avcı sonrası kongreye kadar takımı yönetecek olan Ak'ın idmanlarda oyuncularla iletişiminin çok güçlü olduğu gözlendi.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Bakasetas ve Trezeguet'in bu maçta forma giyme ihtimali düşük... Sakatlıktan yeni çıkan Edin Visca ve Marek Hamsik ise forma giymek için hazır. Yapılan antrenmanlarda takımın taktiksel hazırlık sürecinin yanı sıra zihinsel hazırlıklarına da önem veren Orhan Ak, kadroda bazı değişiklikler yaparak taraftarın desteğiyle iyi sonuç almak istiyor.
AVCI'NIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Açıklamada, "Avcı'ya 2023- 2024 ve 2024-2025 futbol sezonları için herhangi bir ödeme yapılmayacak olup, 2022- 2023 futbol sezonu için ise mayıs ayına kadar olan alacakları ödenecektir" denildi. Bordo- Mavililer'i 38 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Avcı, görev süresi boyunca 3 kupa kazandı.
VITOR HUGO DÖNDÜ
Trabzonspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, annesinin geçirdiği ciddi bir rahatsızlık nedeniyle izin alarak ülkesine gitmişti. Tecrübeli futbolcunun önceki gün Trabzon'a döndüğü ve fiziksel olarak eksiklerini kapatmaya yönelik çalışmalar gerçekleştireceği öğrenildi. Hugo bu sezon toplam 30 maçta oynadı ve 2 gol attı.
SON TARİH 17 MART
Trabzonspor'un Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu için geri sayım sürüyor. Şu ana kadar sadece Ertuğrul Doğan'ın resmi olarak adaylığını duyurduğu Karadeniz ekibinde toplam 9 bin 280 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçim için adaylık başvurusu süresi 17 Mart saat 18.00'de sona eriyor. Başkanlığa aday olmak isteyen kişi veya kişilerin bu tarihe kadar Divan Başkanlık Kurulu'na yazılı bir müracaatta bulunması gerekiyor.
FUTBOLCULAR HIRS YAPTI
TRABZONSPOR sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını Orhan Ak yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Bordo- Mavililer şut ve taktik ağırlıklı çalıştı. Öte yandan futbolcuların bu antrenman sırasında oldukça istekli oluşu ve sık sık birbirleriyle şakalaşmaları da gözlerden kaçmadı.
Trabzonspor'da yarın oynanacak olan Adana Demirspor maçı öncesi özellikle teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifa kararı alması sonrası takımı çalıştırma görevini üstlenen Orhan Ak'a büyük yük bindi. Hem kongre süreci hem de teknik adam değişikliğinin oyuncular üzerinde bir etki oluşturmaması için çalışacak olan Orhan Ak ve ekibi, zorlu maçı kazanarak camiaya moral aşılamaya çalışacak. Avcı sonrası kongreye kadar takımı yönetecek olan Ak'ın idmanlarda oyuncularla iletişiminin çok güçlü olduğu gözlendi.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Bakasetas ve Trezeguet'in bu maçta forma giyme ihtimali düşük... Sakatlıktan yeni çıkan Edin Visca ve Marek Hamsik ise forma giymek için hazır. Yapılan antrenmanlarda takımın taktiksel hazırlık sürecinin yanı sıra zihinsel hazırlıklarına da önem veren Orhan Ak, kadroda bazı değişiklikler yaparak taraftarın desteğiyle iyi sonuç almak istiyor.
AVCI'NIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Açıklamada, "Avcı'ya 2023- 2024 ve 2024-2025 futbol sezonları için herhangi bir ödeme yapılmayacak olup, 2022- 2023 futbol sezonu için ise mayıs ayına kadar olan alacakları ödenecektir" denildi. Bordo- Mavililer'i 38 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Avcı, görev süresi boyunca 3 kupa kazandı.
VITOR HUGO DÖNDÜ
Trabzonspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, annesinin geçirdiği ciddi bir rahatsızlık nedeniyle izin alarak ülkesine gitmişti. Tecrübeli futbolcunun önceki gün Trabzon'a döndüğü ve fiziksel olarak eksiklerini kapatmaya yönelik çalışmalar gerçekleştireceği öğrenildi. Hugo bu sezon toplam 30 maçta oynadı ve 2 gol attı.
SON TARİH 17 MART
Trabzonspor'un Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu için geri sayım sürüyor. Şu ana kadar sadece Ertuğrul Doğan'ın resmi olarak adaylığını duyurduğu Karadeniz ekibinde toplam 9 bin 280 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçim için adaylık başvurusu süresi 17 Mart saat 18.00'de sona eriyor. Başkanlığa aday olmak isteyen kişi veya kişilerin bu tarihe kadar Divan Başkanlık Kurulu'na yazılı bir müracaatta bulunması gerekiyor.
FUTBOLCULAR HIRS YAPTI
TRABZONSPOR sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını Orhan Ak yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Bordo- Mavililer şut ve taktik ağırlıklı çalıştı. Öte yandan futbolcuların bu antrenman sırasında oldukça istekli oluşu ve sık sık birbirleriyle şakalaşmaları da gözlerden kaçmadı.