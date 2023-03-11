Lider 40 gün sonra sahnede! Galatasaray, Kasımpaşa’yı konuk edecek

Süper Lig'in lideri Galatasaray, 25. haftada bugün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligde geride kalan 23 maçta 1'i hükmen olmak üzere 18 galibiyet alan Sarı-Kırmızılılar, 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Galatasaray, ezeli rakibinin bay geçeceği haftada Kasımpaşa mücadelesini kazanması durumunda maç fazlasıyla puan farkını 9'a çıkarma fırsatı yakalayacak.
Ayrıca Aslan bu maçı kazanırsa, ligde üst üste 14 galibiyete ulaşacak ve Beşiktaş'ın 1959-1960 sezonundaki rekorunu geçip tarihi bir başarıya imza atacak. Cimbom'da Mertens ve Midstjö maçta oynayamayacak.
ASLAN EVİNDE GEÇİT VERMİYOR
15 Ocak 2011'de hizmete giren Nef Stadı'nda Galatasaray ile Kasımpaşa daha önce 11 kez karşılaştı. Aslan, yeni stadında oynadığı maçlarda Kasımpaşa'yı 8 kez yenerken, Lacivert-Beyazlılar ise deplasmanda 3 kez galip gelmeyi başardı. Öte yandan Galatasaray söz konusu maçlarda rakibine 22 gol atarken, Kasımpaşa ise 16 kez ağları havalandırak Cimbom'a karşılık verdi.
FERNANDO MUSLERA GÖREV İÇİN HAZIR
23. haftada Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan ve yaklaşık 1 ay kadar takımla birlikte antrenman yapamayan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'dan iyi bir haber geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ülkemizi derinden sarsan depremler nedeniyle lige verilen arada iyileşen Muslera adım adım kadroya dönmeye hazırlanıyor.
Takımla birlikte son antrenmanlara da katılan ve moralli bir görüntü ortaya koyan tecrübeli eldiven, teknik patron Okan Buruk'un şans vermesi halinde bugün Kasımpaşa karşısında görev yapabilecek. Sarı-Kırmızılı ekibin tecrübeli ismi Muslera bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 22 karşılaşmada görev yaptı.
NİCOLO ZANİOLO LİGDE SİFTAH YAPMAK İSTİYOR
Ara transfer döneminde İtalyan ekibi Roma'dan 15 milyon euro bedelle transfer edilen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, bugünkü Kasımpaşa maçıyla birlikte ilk kez Galatasaray formasıyla lig maçına çıkma fırsatına sahip olacak. Transferiyle Avrupa'da ses getiren Nicolo Zaniolo şu ana kadar Cimbom'da eski parlak günlerine dönüş sinyali verdi ve Sarı-Kırmızılı taraftarları umutlandırdı. Alanyaspor ve İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçlarında 2 gol ve 1 asist üreten 23 yaşındaki yıldız isim, teknik direktör Okan Buruk'tan şans bekliyor. Galatasaray taraftarları Zaniolo'yu izlemek için stada gideceği yönünde paylaşımlar yapıyor.
Ligde geride kalan 23 maçta 1'i hükmen olmak üzere 18 galibiyet alan Sarı-Kırmızılılar, 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Galatasaray, ezeli rakibinin bay geçeceği haftada Kasımpaşa mücadelesini kazanması durumunda maç fazlasıyla puan farkını 9'a çıkarma fırsatı yakalayacak.
Ayrıca Aslan bu maçı kazanırsa, ligde üst üste 14 galibiyete ulaşacak ve Beşiktaş'ın 1959-1960 sezonundaki rekorunu geçip tarihi bir başarıya imza atacak. Cimbom'da Mertens ve Midstjö maçta oynayamayacak.
ASLAN EVİNDE GEÇİT VERMİYOR
15 Ocak 2011'de hizmete giren Nef Stadı'nda Galatasaray ile Kasımpaşa daha önce 11 kez karşılaştı. Aslan, yeni stadında oynadığı maçlarda Kasımpaşa'yı 8 kez yenerken, Lacivert-Beyazlılar ise deplasmanda 3 kez galip gelmeyi başardı. Öte yandan Galatasaray söz konusu maçlarda rakibine 22 gol atarken, Kasımpaşa ise 16 kez ağları havalandırak Cimbom'a karşılık verdi.
FERNANDO MUSLERA GÖREV İÇİN HAZIR
23. haftada Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan ve yaklaşık 1 ay kadar takımla birlikte antrenman yapamayan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'dan iyi bir haber geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ülkemizi derinden sarsan depremler nedeniyle lige verilen arada iyileşen Muslera adım adım kadroya dönmeye hazırlanıyor.
Takımla birlikte son antrenmanlara da katılan ve moralli bir görüntü ortaya koyan tecrübeli eldiven, teknik patron Okan Buruk'un şans vermesi halinde bugün Kasımpaşa karşısında görev yapabilecek. Sarı-Kırmızılı ekibin tecrübeli ismi Muslera bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 22 karşılaşmada görev yaptı.
NİCOLO ZANİOLO LİGDE SİFTAH YAPMAK İSTİYOR
Ara transfer döneminde İtalyan ekibi Roma'dan 15 milyon euro bedelle transfer edilen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, bugünkü Kasımpaşa maçıyla birlikte ilk kez Galatasaray formasıyla lig maçına çıkma fırsatına sahip olacak. Transferiyle Avrupa'da ses getiren Nicolo Zaniolo şu ana kadar Cimbom'da eski parlak günlerine dönüş sinyali verdi ve Sarı-Kırmızılı taraftarları umutlandırdı. Alanyaspor ve İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçlarında 2 gol ve 1 asist üreten 23 yaşındaki yıldız isim, teknik direktör Okan Buruk'tan şans bekliyor. Galatasaray taraftarları Zaniolo'yu izlemek için stada gideceği yönünde paylaşımlar yapıyor.