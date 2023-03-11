Kayıp aranıyor! Oosterwolde Fenerbahçe formasıyla sadece 22 dakika oynadı

Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonucunda Parma'dan 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde kulübeye mahkum oldu.
Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra 25 Şubat tarihinde Kadıköy'de oynanan ve 4-0 kazanılan Konyaspor maçının 68. dakikasında oyuna giren Hollandalı sol bek sonrasında Süper Lig'de oynanan Kayseri deplasmanı ile UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya karşı kadroda olmasına rağmen süre almadı.
Bu maçlarda savunmanın solunda Lincoln'e şans tanıyan Teknik Direktör Jorge Jesus'un Oosterwolde'yi neden oynatmadığı merak konusu oldu. Oosterwolde'nin oynatılmamasına taraftarlar tıpkı Arda Güler'de olduğu gibi ciddi tekpi koymuş durumda.
Ancak kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Jesus'un 21 yaşındaki sol beke Sevilla rövanşında şans tanıma ihtimali yüksek görünüyor.