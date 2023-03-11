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    • 11.03.2023 17:44
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    • 11.03.2023 18:05
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    Galatasaray'ın 11'i belli oldu!

    Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından lider Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılarda hedef, Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada kazanarak puan farkını açmak ve Süper Lig rekoru kırmak. Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı öncesi ilk 11'i de belli oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’ın 11’i belli oldu!

    Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından lider Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

    Sarı kırmızılılarda hedef, Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada kazanarak puan farkını açmak ve Süper Lig rekoru kırmak.

    Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı öncesi ilk 11'i de belli oldu.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mata, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

    Kasımpaşa: Günay Güvenç, Donk, Djilobodji, Fabiano, Yasin Özcan, Tirpan, Hajradinovic, Malsa, Mounir, Fall, Koita.

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