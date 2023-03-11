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    • Spor
    • 11.03.2023 16:17
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    • 11.03.2023 16:47
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    Galatasaray'da transfer bitmiyor! Barcelona'dan gelecek

    Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da transfer hareketliliği bitmiyor. Sarı kırmızılılar gelecek sezon için de çalışmalarını sürdürürken, yeni isim Barcelona'dan gelecek. İşte transferin detayları...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’da transfer bitmiyor! Barcelona’dan gelecek

    Sezon başında Lucas Torreira, Dries Mertens, Juan Mata ve Mauro Icardi gibi yıldızları kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar lige iddialı bir giriş yapmıştı.
    Galatasaray’da transfer bitmiyor! Barcelona’dan gelecek

    Fenerbahçe ile zirve yarışında olan Cim Bom sonrasında vites yükseltmiş ve hem oyun hem de sonuç olarak şampiyonluk yürüyüşüne devam etmişti.
    Galatasaray’da transfer bitmiyor! Barcelona’dan gelecek

    KAAN'LA BAŞLADI

    Ezeli rakibi Sarı-Lacivertliler'e 6 puan fark atan Galatasaray devre arasında da adeta psikolojik üstünlük sağlayacak hamleler yaptı. Uzun yıllardır dört büyüklerin listesinde yer alan ancak bir türlü transferi gerçekleşmeyen Kaan Ayhan'ı renklerine bağlayarak döneme hızlı bir giriş yapan Aslan ardından Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlamıştı.
        Galatasaray’da transfer bitmiyor! Barcelona’dan gelecek

        TARİHE GEÇTİ

        İtalya'nın son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldız adaylarından biri olan genç oyuncuyu 15 milyon Euro ve sonrasi satıştan yüzde 20 payla kadrosuna katmıştı.
        Galatasaray’da transfer bitmiyor! Barcelona’dan gelecek

        Bu rakam Süper Lig tarihine geçti. Mario Jardel'in 17.05 milyon Euro'luk Galatasaray'a transferinin ardından İtalyan futbolcu ligin en pahalı transferi olarak kaydedildi.
        Galatasaray’da transfer bitmiyor! Barcelona’dan gelecek

        1 MİLYON EURO...

        Cim Bom son olarak destek transferi kapsamında Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kiraladı. Patrick van Aanholt'u, PSV'ye gönderen Sarı-Kırmızılılar buradaki boşluğu Kanadalı yıldızla doldurdu. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesinde 1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyor.
            Galatasaray’da transfer bitmiyor! Barcelona’dan gelecek

            SANCHES VE FİRMİNO İÇİN PRES SÜRÜYOR

            Sezon sonu için de şimdiden transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray; Renato Sanches ve Roberto Firmino için de bastırıyor.
            Galatasaray’da transfer bitmiyor! Barcelona’dan gelecek

            TEMASLAR YOĞUN

            Transferde çıtayı en üst seviyeye çeken Aslan, PSG ve Liverpool ile temaslarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Süperstarlar için mesai devam ederken, Sarı-Kırmızılılar geleceğin kadrosu için de çalışmalarına devam ediyor.
            Galatasaray’da transfer bitmiyor! Barcelona’dan gelecek

            2011-2012 sezonu başında Lazio'dan 6.75 artı Lorik Cana karşılığında kadroya katılan Fernando Muslera tam 11 yıldır Sarı-Kırmızılılar'ın kalesini koruyor.
                Galatasaray’da transfer bitmiyor! Barcelona’dan gelecek

                Artık bizden biri gibi olan ve Cim Bom'da tam 14 kupa kazanan Uruguaylı eldiven artık 36 yaşında. Haziran'da 37'ye girecek olan deneyimli file bekçisinin yerine şimdiden bir isim bakılmaya başlandı.
                Galatasaray’da transfer bitmiyor! Barcelona’dan gelecek

                2026'YA KADAR ANLAŞMIŞTI

                İddia ise İspanya'dan geldi... 2021-2022 sezonun devre arasında Barcelona'dan kiralık olarak Aslan'a gelen Inaki Pena'nın, Katalan ekibiyle sözleşme uzatmak istemediği öğrenildi.
                Galatasaray’da transfer bitmiyor! Barcelona’dan gelecek

                Sezon sonunda Barça'yla olan kontratı sona erecek olan 24 yaşındaki eldivenin daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmek istediği ve Fanatik'te yer alan habere göre bu nedenle de daha önceden sözlü olarak 2026'ya kadar anlaştığı Barcelona'da kariyerine devam etmeyi düşünmediği iddia edildi.
                    Galatasaray’da transfer bitmiyor! Barcelona’dan gelecek

                    8 MAÇTA 11 GOL...

                    Ter Stegen'in gerisinde kalan Pena için Galatasaray ile Real Betis'in devrede olduğu öne sürüldü. Pena, Sarı-Kırmızılılar'ın kalesini koruduğu 8 maçta 11 gole engel olamamıştı.
                    Galatasaray’da transfer bitmiyor! Barcelona’dan gelecek

                    YİNE ALTYAPIDAN TAKVİYE

                    Barcelona'nın da bu ayrılığa hazır olduğu ve A takıma gelecek sezon Pena yerine Arnau Tenas'ı çıkartacakları kaydedildi. Tenas da Barça altyapısında yetişti.
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