Galatasaray’da transfer bitmiyor! Barcelona’dan gelecek

Sezon sonunda Barça'yla olan kontratı sona erecek olan 24 yaşındaki eldivenin daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmek istediği ve Fanatik'te yer alan habere göre bu nedenle de daha önceden sözlü olarak 2026'ya kadar anlaştığı Barcelona'da kariyerine devam etmeyi düşünmediği iddia edildi.

