Galatasaray’da transfer bitmiyor! Barcelona’dan gelecek

Sezon başında Lucas Torreira, Dries Mertens, Juan Mata ve Mauro Icardi gibi yıldızları kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar lige iddialı bir giriş yapmıştı.
Fenerbahçe ile zirve yarışında olan Cim Bom sonrasında vites yükseltmiş ve hem oyun hem de sonuç olarak şampiyonluk yürüyüşüne devam etmişti.
KAAN'LA BAŞLADI
Ezeli rakibi Sarı-Lacivertliler'e 6 puan fark atan Galatasaray devre arasında da adeta psikolojik üstünlük sağlayacak hamleler yaptı. Uzun yıllardır dört büyüklerin listesinde yer alan ancak bir türlü transferi gerçekleşmeyen Kaan Ayhan'ı renklerine bağlayarak döneme hızlı bir giriş yapan Aslan ardından Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlamıştı.