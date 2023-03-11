Galatasaray'dan deprem bölgesine 18 milyon

G.Saray, depremzedelere destek için Galatasaray Lisesi'nde müzayede düzenledi. Müzayedede toplam 17 milyon 780 bin TL bağış toplandı. Müzayedede Galatasaray tarihinde yer alan önemli isimlerin yanı sıra Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi yıldızların imzalı formaları da dahil olmak üzere 30 ürün satıldı. G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Sarı-Kırmızılı takımın Kasımpaşa maçındaki giyeceği tüm takım imzalı formayı 1 milyon TL'ye satın aldı. G.Saray Başkanvekili Erden Timur da Okan Buruk'un 1995-96 sezonunda Türkiye Kupası finalinde giydiği formayı 2 milyon 300 bin TL'ye satın aldı. Bu müzayedinin en yüksek satışı oldu. Hagi'nin imzalı forması 650 bin TL'ye alıcı bulurken, Messi formasını 800 bin TL'ye Metin Öztürk satın aldı. Ronaldo'nun forması da 500 bin TL'ye Mehmet Özbek'in oldu.
OKAN BURUK'UN FORMASI 2 MİLYON 300 BİN LİRAYA SATILDI.
K.PAŞA MAÇINDA GİYİLECEK FORMAYI 1 MİLYON LİRAYA DURSUN ÖZBEK ALDI.
MESSI'NİN İMZALI FORMASI 800 BİN LİRAYA ALICI BULDU
OKAN BURUK'UN FORMASI 2 MİLYON 300 BİN LİRAYA SATILDI.
K.PAŞA MAÇINDA GİYİLECEK FORMAYI 1 MİLYON LİRAYA DURSUN ÖZBEK ALDI.
MESSI'NİN İMZALI FORMASI 800 BİN LİRAYA ALICI BULDU