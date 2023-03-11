Galatasaray Kasımpaşa'yı 1-0'la geçti! MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında sarı kırmızılılar golü buldu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı. Aslan'a galibiyeti getiren gol yeni transfer Zaniolo'dan geldi. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 60'a yükseltirken Kasımpaşa 25 puanda kaldı. Üst üste 14. maçını kazanan Cimbom, Süper Lig rekorunu da kırmış oldu.

11'DE 3 DEĞİŞİKLİK!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan resmi maç olan Trabzonspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Nef Stadı'nda neredeyse tamamen dolu tribünler önünde yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Leo Dubois, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Milot Rashica, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş yer aldı.

Son resmi maçına 5 Şubat'ta sahasında Trabzonspor'a karşı çıkan Galatasaray'da söz konusu müsabakanın ilk 11'inde görev alan Dries Mertens sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Dubois ve Barış Alper Yılmaz da yedeğe çekildi.

Bu oyuncuların yerine Adekugbe, Mata ve Yunus Akgün forma giydi.

34 GÜN SONRA TARAFTARIYLA BULUŞTU

Sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık 1 ay sonra taraftarının önüne çıktı.

Nef Stadı'nda son maçını 5 Şubat'ta Trabzonspor ile oynayan Galatasaray, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından ilk kez taraftarıyla buluştu.

Ligde 24. haftada Gaziantep FK karşısında hükmen galip sayılan "Cimbom" 34 gün aradan sonra Nef Stadı'nda mücadele etti.

ADEKUGBE 11'DE, ZANİOLO YEDEK

Galatasaray'ın yeni transferleri Sam Adekugbe, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başladı.

Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Atakaş Hatayspor'dan kiralanan sol bek oyuncusu Adekugbe, ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Nijerya asıllı Kanadalı futbolcu, depremler nedeniyle ligden çekilen takımdan transfer edildiği için yabancı statüsünde sayılmadı.

İtalya'nın Roma takımından 15 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldız futbolcu Zaniolo ise mücadeleye yedek kulübesinde yer aldı.

SAKATLIĞI GEÇEN MUSLERA 11'DE

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, sakatlığının geçmesiyle ilk 11'deki yerini aldı.

Deprem felaketi nedeniyle lige verilen aradan önceki son maç olan Trabzonspor müsabakasında sakatlanan tecrübeli file bekçisi, yaklaşık 1 aylık süreçte iyileşti.

Hafta içinde takımla çalışmalara katılan Muslera, maç kaçırmadan formasına kavuştu.

YUNUS AKGÜN LİGDE 13 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün, Süper Lig'de 13 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

Son olarak 15 Ekim 2022'de deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapılan 10. hafta maçında 11'de başlayan Yunus, ligde 13 karşılaşmanın ardından ilk kez başlangıç kadrosunda yer buldu.

Galatasaray, bu süreçte 24. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmasında hükmen galip sayıldı.

DEPREMZEDELER YARARINA FORMA

Galatasaray, karşılaşmaya depremzedeler yararına özel formayla çıktı.

Kasımpaşa müsabakasına siyah, önünde "Birlikte 1905" yazan formayla mücadele eden sarı-kırmızılı takım, bu formanın satışından elde edilecek geliri depremzedeler yararına kullanacak.

Galatasaray Kulübü, ayrıca maçın tüm gelirini de depremden etkilenenlere harcayacak.

Ayrıca Galatasaraylı futbolcular maç öncesi ısınmaya "Bu destek hiç bitmeyecek" yazılı pankartla çıktı.

TRİBÜNLERDE BERABERLİK MESAJLARI

Galatasaray taraftarları, depremlerin yaralarının 85 milyonlu tek yürek olarak sarabileceğinin mesajını verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 6 Şubat'ta meydana gelen ve büyük yıkımın yaşandığı 11 ilin adlarını pankartla tribüne astı.

Taraftarlar, kale arkalarına ayrıca "Hep beraber sarılacak yaralar, umut dolacak yarınlar", "Hüzünde ve sevinçte 85 milyon hep birlikte" ile "85 milyon tek yürek, biz beraberiz sonsuza dek" yazılı pankartlar yerleştirdi.

Ev sahibi ekip taraftarları, depremde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nin kız ve erkek voleybol takımı oyuncuları için de pankart astı.

SELÇUK İNAN TEKNİK ADAM OLARAK İLK KEZ ESKİ TAKIMINA KARŞI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, teknik adamlık kariyerinde ilk kez Galatasaray'a rakip oldu.

2011'de transfer olduğu sarı-kırmızılı ekipte 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa kazanan Selçuk İnan, ilk teknik adamlık deneyimini Kasımpaşa'da yaşıyor.

Selçuk İnan, futbolculuğunda unutulmazları arasına girdiği Galatasaray'a karşı teknik direktör olarak ilk kez mücadele verdi.