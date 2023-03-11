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    • Spor
    • 11.03.2023 17:44
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    • 11.03.2023 18:59
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    Galatasaray Kasımpaşa | CANLI

    Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından lider Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılarda hedef, Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada kazanarak puan farkını açmak ve Süper Lig rekoru kırmak. Galatasaray Kasımpaşa maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Galatasaray Kasımpaşa | CANLI

    Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından lider Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

    Sarı kırmızılılarda hedef, Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada kazanarak puan farkını açmak ve Süper Lig rekoru kırmak.

    Galatasaray Kasımpaşa maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mata, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

    Kasımpaşa: Günay Güvenç, Donk, Djilobodji, Fabiano, Yasin Özcan, Tirpan, Hajradinovic, Malsa, Mounir, Fall, Koita.

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