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    Fenerbahçe'de Valencia turdan umutlu: "Sevilla’dan daha iyiyiz, Kadıköy’de farklı olacak"

    Ekvadorlu yıldız Valencia'nın soyunma odasında, “Sevilla’dan daha iyi takımız. Kadıköy’de farklı olacak, turu geçeceğiz” dediği belirlendi. Öte yandan Galatasaray derbisi sonrası atılan 16 golün 10'unda imzası olan Valencia skor üretemediğinde Fener için tehlike çanları çalıyor.

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    Kadıköy’de farklı olacak

    Sevilla karşısında çok iyi bir ilk yarı oynamasına rağmen sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe gözünü rövanşa çevirdi. Sarı-Lacivertliler özellikle ikinci yarıda ciddi saha içi sorunları yaşasa da taraftarlar tur konusunda umutlu. Takımın en önemli hücum silahı olan Enner Valencia'nın da karşılaşma sonrası soyunma odasında motivasyon konuşması yaptığı ortaya çıktı.



    VALENCIA ATMADAN ÇOK ZOR
    Ekvadorlu yıldızın, "Sevilla'dan daha iyiyiz. Bunu sahada da gösterdik. Kadıköy'de taraftarımızla beraber işler farklı olacak. Turu geçeceğiz" dediği belirlendi. Öte yandan Valencia'nın gol atamadığı maçlarda Fenerbahçe çok zorlanıyor. Galatasaray'a Kadıköy'de 3-0 yenildikten sonra toplam 7 resmi maç oynayan Sarı-Lacivertliler toplamda 16 gol attı. Bu 16 golün 10'u Valencia'dan geldi. Son 7 resmi maçta Valencia'nın gol atmadığı 2 karşılaşma var. Birinde Fenerbahçe, Sevilla'ya 2-0 yenilirken diğerinde ise rakibi Ümraniye'nin uzatmalarda kendi kalesine attğı golle mağlup etmişti.



    ALKIŞLAR SAMET'E
    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de en başarılı isimlerden birisi Samet Akaydın oldu. Gerek ikili mücadelelerde gerekse de hava toplarında geçit vermeyen Samet, iyi bir gece geçirmesine rağmen yenilgiyi önleyemedi. Sevilla karşısında alınan yenilgi Samet'in performansına gölge düşürdü.



        MARCAO'DAN KIZDIRAN PAYLAŞIM
        Galatasaray'da 3.5 yıl forma giydikten sonra bu sezon başında Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı Marcao, sakatlığı dolayısıyla Endülüs ekibinde forma giyemiyordu. Fenerbahçe karşısında da kadroda yer almayan Marcao'nun yaptığı paylaşım ise Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepki topladı. Ivan Rakitic ile saha içindeki bir fotoğrafını paylayan Brezilyalı stoperin pek de hoş olmayan gülüş tarzına Sarı-Lacivertli taraftarlar tepki mesajları gönderdi.

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