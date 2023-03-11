Fenerbahçe'de Valencia turdan umutlu: "Sevilla’dan daha iyiyiz, Kadıköy’de farklı olacak"





MARCAO'DAN KIZDIRAN PAYLAŞIM

Galatasaray'da 3.5 yıl forma giydikten sonra bu sezon başında Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı Marcao, sakatlığı dolayısıyla Endülüs ekibinde forma giyemiyordu. Fenerbahçe karşısında da kadroda yer almayan Marcao'nun yaptığı paylaşım ise Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepki topladı. Ivan Rakitic ile saha içindeki bir fotoğrafını paylayan Brezilyalı stoperin pek de hoş olmayan gülüş tarzına Sarı-Lacivertli taraftarlar tepki mesajları gönderdi.