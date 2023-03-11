Fenerbahçe'de Valencia turdan umutlu: "Sevilla’dan daha iyiyiz, Kadıköy’de farklı olacak"

Sevilla karşısında çok iyi bir ilk yarı oynamasına rağmen sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe gözünü rövanşa çevirdi. Sarı-Lacivertliler özellikle ikinci yarıda ciddi saha içi sorunları yaşasa da taraftarlar tur konusunda umutlu. Takımın en önemli hücum silahı olan Enner Valencia'nın da karşılaşma sonrası soyunma odasında motivasyon konuşması yaptığı ortaya çıktı.
VALENCIA ATMADAN ÇOK ZOR
Ekvadorlu yıldızın, "Sevilla'dan daha iyiyiz. Bunu sahada da gösterdik. Kadıköy'de taraftarımızla beraber işler farklı olacak. Turu geçeceğiz" dediği belirlendi. Öte yandan Valencia'nın gol atamadığı maçlarda Fenerbahçe çok zorlanıyor. Galatasaray'a Kadıköy'de 3-0 yenildikten sonra toplam 7 resmi maç oynayan Sarı-Lacivertliler toplamda 16 gol attı. Bu 16 golün 10'u Valencia'dan geldi. Son 7 resmi maçta Valencia'nın gol atmadığı 2 karşılaşma var. Birinde Fenerbahçe, Sevilla'ya 2-0 yenilirken diğerinde ise rakibi Ümraniye'nin uzatmalarda kendi kalesine attğı golle mağlup etmişti.
ALKIŞLAR SAMET'E
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de en başarılı isimlerden birisi Samet Akaydın oldu. Gerek ikili mücadelelerde gerekse de hava toplarında geçit vermeyen Samet, iyi bir gece geçirmesine rağmen yenilgiyi önleyemedi. Sevilla karşısında alınan yenilgi Samet'in performansına gölge düşürdü.