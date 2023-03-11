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    Çebi'den TFF'ye "Aldığınız kararı gözden geçirin" çağrısı

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, deprem nedeniyle ligden çekilen takımlarla ilgili konuştu. Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'na da çağrıda bulundu.

    Aldığınız kararı gözden geçirin!
    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hatayspor ve Gaziantep FK'nin lige devam etmemesi kararında yaptığı açıklamanın adaletle ilgili olduğunun altını çizdi. Çebi, federasyona seslenerek, "Aldığınız kararı bir kez daha gözden geçirin. Her türlü karar, alınan karardan daha adaletlidir. O gün bize saldıranların birçoğu tutumlarını, gerçeği görerek değiştirmişlerdir. Federasyona da çağrıda bulunuyorum. Kulüpler Birliğinde, TFF'de tartışalım, gerekirse oylayalım. Play-off konusunu da tartışalım, ligden çekilen takımların durumunu da tartışalım. Birilerinin menfaati için bir gecede karar alamazsınız. Bu karar alınması hiç doğru değildi. Yaptıkları açıklama da beni kamuoyunda zor durumda bırakan bir açıklamadır" dedi.
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