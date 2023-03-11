Çebi'den TFF'ye "Aldığınız kararı gözden geçirin" çağrısı

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Başkanı'nin lige devametmemesi kararında yaptığıaçıklamanın adaletle ilgili olduğununaltını çizdi., federasyonaseslenerek, "Her türlü karar, alınankarardan daha adaletlidir. O günbize saldıranların birçoğu tutumlarını,gerçeği görerek değiştirmişlerdir.Federasyona daçağrıda bulunuyorum. KulüplerBirliğinde,Play-offkonusunu da tartışalım, ligdençekilen takımların durumunu datartışalım. Birilerinin menfaatiiçin bir gecede karar alamazsınız.Bu karar alınması hiç doğrudeğildi. Yaptıkları açıklama dabeni kamuoyunda zor durumdabırakan bir açıklamadır" dedi.