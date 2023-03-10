Kartal’da Ersin zirvesi! Hedef 5 milyon Euro ve sonraki satışta...





HEDEF BONSERVİS

Beşiktaş yönetimi, Ersin Destanoğlu'nun menajeriyle yapacağı görüşmede genç kaleciyle ilgili kararını bildirecek. Kartal, 2026'ya kadar kontratı bulunan 22 yaşındaki kaleciyi bonservisiyle satmayı düşünüyor. Kaleyi Mert Günok'a kaptıran ve Avrupa'dan bazı kulüplerin radarındaki Destanoğlu'ndan en az 5 milyon euro artı bir sonraki satıştan da yüzde 20 oranında bir gelir hedefleniyor.