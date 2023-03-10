Kartal’da Ersin zirvesi! Hedef 5 milyon Euro ve sonraki satışta...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadrosunu şekillendirme çalışmaları da hız kazandı. Siyah-Beyazlılar'da teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte geri plana düşen kaleci Ersin Destanoğlu için de yol haritası belli oldu. Yöneticiler, önümüzdeki haftalarda genç kalecinin menajeriyle Ümraniye'de geleceğe dair kritik bir görüşme yapacak.
HEDEF BONSERVİS
Beşiktaş yönetimi, Ersin Destanoğlu'nun menajeriyle yapacağı görüşmede genç kaleciyle ilgili kararını bildirecek. Kartal, 2026'ya kadar kontratı bulunan 22 yaşındaki kaleciyi bonservisiyle satmayı düşünüyor. Kaleyi Mert Günok'a kaptıran ve Avrupa'dan bazı kulüplerin radarındaki Destanoğlu'ndan en az 5 milyon euro artı bir sonraki satıştan da yüzde 20 oranında bir gelir hedefleniyor.
ERSİN DE İSTİYOR
Destanoğlu, bu sezon toplam 11 maçta ilk 11'de forma giydi. Beşiktaş ile şampiyonluklar yaşayan Ersin Destanoğlu'nun da forma şansı bulabileceği bir Avrupa kulübüne sıcak baktığı belirtiliyor. Siyah-Beyazlı kaleci yıllık 700 bin euro kazanıyor.