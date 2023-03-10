Jorge Jesus ve o yıldıza sert sözler!

Fenerbahçe'de ilk yarıda aksayan belki de tek isim olan İrfan Can Kahveci, ikinci yarıda da sahada kaldı. Jesus, İrfan ve gününde olmayan King'i oyundan alıp Rossi ve Batshuayi'yi oyuna sürmeyi düşünebilirdi. Ancak bu iki hamle 70'e doğru gelirken İrfan Can yine oyundan alınmadı. 87 dakika sahada kalan İrfan, takıma destek olmak bir yana adeta 10 kişi oynattı.