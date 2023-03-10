Jorge Jesus ve o yıldıza sert sözler!

Akıl alır gibi değil!
Maça çok tartışılan 3'lü savunmayla başlayan Fenerbahçe, ilk 45 dakikada sezon başı performansından esintiler sundu. Başta Valencia, King ve Crespo'nun yaptığı ön alan baskısıyla Sevilla uzun oynamaya zorlanırken, verilen cılız pozisyonların dışında ilk yarı adeta tek kale oynandı. Ferdi ve King'le net fırsatlar harcanırken devreye golsüz eşitlikle girildi.
Fenerbahçe'de ilk yarıda aksayan belki de tek isim olan İrfan Can Kahveci, ikinci yarıda da sahada kaldı. Jesus, İrfan ve gününde olmayan King'i oyundan alıp Rossi ve Batshuayi'yi oyuna sürmeyi düşünebilirdi. Ancak bu iki hamle 70'e doğru gelirken İrfan Can yine oyundan alınmadı. 87 dakika sahada kalan İrfan, takıma destek olmak bir yana adeta 10 kişi oynattı.
İkinci yarıda atamayana atarlar kuralı devreye girerken, Fenerbahçe Arao'ya çarpan topta şanssız bir gol yedi. Skoru yakalayan Sevilla son düdüğe kadar oyunu soğutmayı da başarırken, bulduğu ikinci golle de tur kapısını aralayan taraf oldu.