Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası Trabzonspor'da hoca adayları çoğalıyor





Trabzonspor ile ismi anılan teknik adamlar arasında son dönemde Sergen Yalçın, İlhan Palut ve Çağdaş Atan gibi isimler ön plana çıksa da birçok menajer de teknik adam önerilerine başladı. Yabancı ve şu an boşta bulunan teknik adamlara yönelik önerileri de değerlendirecek olan yönetim, seçimi kazanması durumunda bu konudaki somut adımları atmaya ve uygulamaya çalışacak.