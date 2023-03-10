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    Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası Trabzonspor'da hoca adayları çoğalıyor

    Trabzonspor’da yeni hoca kongre sonrası belli olacak. Adaylar arasında Sergen Yalçın, İlhan Palut ve Çağdaş Atan’ın isimleri ön plana çıkıyor. Yabancı teknik adamlar da teklif ediliyor...

    Teknik adam bereketi!

    Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevi bırakmasının ardındanbirçok teknik adamın ismi Bordo- Mavililer'le anılmaya başlandı. Ancak mevcut yönetim seçim sürecine kadar herhangi bir teknik adamla anlaşmayacak.



    Takım, seçim sürecine kadar yardımcı antrenör Orhan Ak'a emanet edildi. Başkanlığa aday olduğunu açıklayan Ertuğrul Doğan'ın yanı sıra başka adayların çıkma ihtimali bulunan seçim süreci içerisinde mevcut yönetim kurulu herhangi bir teknik adamla anlaşmama kararı aldı. Bu süre içerisinde daha çok ekonomik sorunları çözmeye çalışacak olan yönetim eğer seçilirse teknik adam konusuna odaklanacak.



    Trabzonspor ile ismi anılan teknik adamlar arasında son dönemde Sergen Yalçın, İlhan Palut ve Çağdaş Atan gibi isimler ön plana çıksa da birçok menajer de teknik adam önerilerine başladı. Yabancı ve şu an boşta bulunan teknik adamlara yönelik önerileri de değerlendirecek olan yönetim, seçimi kazanması durumunda bu konudaki somut adımları atmaya ve uygulamaya çalışacak.
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