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    Abdullah Avcı: Trabzonspor başımın üstünde

    Abdullah Avcı, “Trabzonspor’da kasket nasıl başımızın üstündeyse, Trabzonspor da benim başımın üstünde” diye konuştu. İşte sizler için derlediğimiz 10 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Trabzonspor başımın üstünde

    Trabzonspor eski teknik direktörü Abdullah Avcı, "Yüksek enerjili bir şehre geldim. Bu yüksek enerjiyi bana ve takıma çok iyi yansıttılar. Bunun karşılığını, uzun süredir beklenen şampiyonluğu aldık. Trabzon şehrine ve Trabzonspor'a gelirken, 'Böyle bir hikaye yazacaksın, böyle bir senaryo yazacaksın' deseler, buna kimse hemen 'Böyle olacak' demezdi" dedi. Avcı, bir gazetecinin, "Bu güzel ayrılış, bir kapıyı açık bırakacak sanki" sözleri üzerine, "Trabzonspor'da kasket nasıl başımızın üstündeyse, Trabzonspor da benim başımın üstünde" şeklinde konuştu.



    FIRTINA KOORDİNASYON ÇALIŞMASI YAPTI
    Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Orhan Ak yönetiminde çalışan Bordo-Mavililer, antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Dar alan oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Trabzonspor, bugün yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.



    EREN ELMALI 11'E DÖNMEK İSTİYOR
    Trabzonspor'da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel ile deplasmanda oynanan mücadele ve Süper Lig'deki Ümraniyespor maçlarında kulübede yer alan Eren Elmalı, yeniden ilk 11'de forma giymeyi hedefliyor. Son 2 maçta yedek bekleyen ve Adana Demirspor maçıyla birlikte yeniden kadroya dönmek isteyen Elmalı, bu sezon Süper Lig'de sadece 1 asist üretti. Eren Elmalı tüm kulvarlarda 2735 dakika süre aldı. Bordo-Mavili takımda en fazla forma giyen isim ise 2970 dakika ile Uğurcan Çakır oldu.



        ESKİ MİLLİ KALECİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
        62 yaşında hayatını kaybeden Gençlerbirliği ve Türk futbolunun eski kalecisi Okan Gedikali için Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde tören düzenlendi. Törene Gençlerbirliği camiası, Gedikali'nin ailesi ve yakınları, antrenörler ile spor camiasından birçok isim katıldı. Gedikali, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.



        MESSİ'NİN BABASIYLA HALEN TEMASTAYIZ
        Barcelona'nın başkanı Joan Laporta, Fransız ekibi PSG'deki geleceği belirsizliğini koruyan Leo Messi hakkında açıklama yaptı. Messi'nin babasıyla temasta olduklarını doğrulayan Laporta, "Messi şu anda PSG'de oynuyor. Babasıyla temastayız ama geleceği ve transferi hakkında şu anda konuşamam" ifadesini kullandı.



        LA CLİPPERS LEONARD İLE GALİBİYETE UZANDI
        NBA'de Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Los Angeles Clippers, Toronto Raptors'ı evinde 108-100 mağlup etti. Clippers'ta 24 sayı, 12 ribaund ve 4 asistle double- double yapan Kawhi Leonard, galibiyetin mimarı oldu. Konuk ekipte ise Pascal Siakam ve Scottie Barnes'ın 20'şer sayısı mağlubiyeti önleyemedi.



            EFES'İN KONUĞU MACCABİ TEL AVİV
            Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında bugün İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Lacivert-Beyazlılar, 26 maçta 13 galibiyet ve 13 yenilgiyle 10. sırada bulunuyor. Maccabi ise 8. sırada yer alıyor.



            BURSASPOR'A 9 MAÇ CEZA
            TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 5 Mart'ta oynanan olaylı Bursaspor-Amedspor maçının faturası açıklandı. Maçı 2-1 kazanan Yeşil-Beyazlılara 9 maç ceza verildi. Bursaspor'a, saha olayları ile talimatlara aykırı eylemi nedeniyle 8, çirkin ve kötü tezahüratın aynı sezonda 5. kez gerçekleştirildiği gerekçesiyle de 1 maç seyircisiz oynama cezası uygulandığı aktarıldı. Yeşil-beyazlı kulüp ayrıca, çeşitli gerekçelerle 326 bin lira para cezasına çarptırıldı. Bursaspor, ligin ikinci yarısında evinde 6 maç oynayacak diğer 3 maçlık cezayı ise gelecek sezon çekecek. Yeşil-Beyazlılar itiraz edecek.



            GHEZZAL 147 GÜN ARADAN SONRA 11'E
            16 Ekim'de Trabzonspor ile oynanan maçın ardından ağır bir sakatlık ve tedavi dönemi geçiren Rachid Ghezzal, 4 Şubat'ta oynanan Sivasspor maçında sadece 1 dakika sahada kalabildi. Antalyaspor mücadelesi öncesinde yeniden sakatlık geçiren futbolcu Medipol Başakşehir maçıyla birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in durumunu yakından takip ettiği Cezayirli yıldız oyuncu Başakşehir maçında forma giymesi halinde 147 gün aradan sonra ilk 11'deki yerini almış olacak.



                SEVİLLA'NIN İZLEMESİ ÇOK NORMAL
                Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcılarından Ismael Garcia, Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile ilgili açıklamalarda bulundu. Garcia, "Önümüzdeki yaz neler olacağını bilmiyorum. Galatasaray için çok önemli bir oyuncu, hatta bu sezon deplasmanlarda en çok süre alan oyuncu. Danimarka ile Dünya Kupası'nda da mücadele etti. Gelişime açık. Sevilla gibi bir takımın ve büyük liglerden takımların onu takip etmesini normal buluyorum" diye konuştu.



                BU DESTEK HİÇ BİTMEYECEK!
                Galatasaray, 'Bu Destek Hiç Bitmeyecek' sloganıyla deprem bölgesinde okul ve kalıcı konut inşa etmek için 200 kişinin katılacağı müzayedede hem kulüp hem Türk spor tarihinin önemli ve ikonik parçalarını açık artırmaya çıkaracak. Saat 19.05'te Galatasaray Lisesi'nde düzenlenecek müzayedeye katılım ücreti ise 5 bin TL olarak belirlendi. Toplam 1 milyon TL olan katılım bedeli de depremzedeler için kullanılacak. Açık artırmadaki parçalar sadece Galatasaray ile de sınırlı kalmayacak. Hatayspor forması, Hatay Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deyken giydiği forma, Tamer Tuna'nın Beşiktaş'ın 100. yılındaki forması, Messi'nin Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na hediye ettiği forma ve Dorukhan Toköz'ün Trabzonspor forması da müzayedede yer alacak.



                GALATASARAY'A BAĞIŞLADI
                Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Messi'nin kendisine hediye ettiği formayı müzayedede açık artırma ile satılması amacıyla Sarı-Kırmızılı kulübe bağışladı.



                    MOR MENEKŞELER'E TEK GOLLE TESLİMİZ
                    UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor, İtalya'nın güçlü ekibi Fiorentina'ya konuk oldu. 11. dakikada Jovic'in şutunda Ali devleşti. 14'te Castrovilli üst direğe takıldı. 16'da Jovic'in dokunduğu topu Murat Paluli çizgiden çıkardı. 34'te Caicedo'nun şutunu Terracciano kurtardı. 64'te Gradel'in ortasında Cofie'nin kafa vuruşu üst direkten geri döndü. 69'da sağdan kullanılan kornerde Ali Şaşal topu elinden kaçırdı, karambolde Barak'ın şutu Goutas'a çarpıp ağlara gitti: 1-0. 90+4'te Gradel direkt kırmızı gördü. Rövanş 16 Mart'ta 20.45'te oynanacak.



                    MAÇI KAZANABİLİRDİK
                    Sivas hocası Rıza Çalımbay, "Direkten dönen top ağlara gitse kazanabilirdik. Henüz hiçbir şey bitmedi" şeklinde konuştu.



                    ÇAMURUN İÇİNDEN AVANTAJI ÇIKARDIK
                    UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir, Belçika'da Gent'e konuk oldu. Maça etkili başlayan temsilcimiz 16. dakikada Serdar Gürler'in ortasında Okaka'nın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. 35. dakikada Fofana'nın çevirdiği topta Orban'a çarpan top ağlara gitti: 1-1. İkinci yarıda yağmur şiddetini hızlandırırken, saha adeta balçıklı bir göle döndü. Zemin oldukça ağırlaşırken, tempo çok düştü. Başakşehir sahadan beraberlikle ayrılarak rövanş öncesi az da olsa avantaj sağladı. Bu maçın rövanşı 15 Mart'ta Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak.



                        ZEMİN BİZİ ZORLADI
                        Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Kazanabilirdik. Saha zemini bizi çok zorladı. Turu geçeceğiz" dedi.

                        ATLETİCO HEZİMETİ 6 İSMİ DEĞİŞTİRDİ
                        La Liga'da korkunç bir sezon geçiren Sevilla, geçtiğimiz cumartesi Atletico Madrid'e 6-1 mağlup olmuştu. İspanyol ekibi, Fenerbahçe karşısına o maça göre 6 farklı oyuncuyla çıktı. Bono, Montiel, Ocampos, Suso, Jordan ve Gueye yerine Dmitrovic, Telles, Navas, Fernando, Torres ve Gil oynadı.

                        LİZBON-ARSENAL: 2-2 ROMA-SOCIEDAD: 2-0
                        UEFA Avrupa Ligi: Leverkusen- Ferencvaros: 2-0, Roma-R. Sociedad: 2-0, Lizbon-Arsenal: 2-2, Juventus-Freiburg: 1-0, Shakhtar- Feyenoord: 1-1, ManU-Betis: 4-1. UEFA Konferans Ligi: Lazio- Alkmaar: 1-2, Anderlecht-Villarreal: 1-1, Sheriff-Nice: 0-1, Larnaca- West Ham: 0-2, Basel-Bratislava: 2-2, Lech Poznan-Djurgarden: 2-0.

                        OLAYLI MAÇTA SAMSUN GÜLDÜ
                        Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Samsunspor, Sakaryaspor'a konuk oldu. Çok sert geçen maçta 3 kırmızı kart çıktı. Samsunspor, 7'de Gaetan Laura'nın golüyle öne geçti. 71'de Sakarya'da Ümit Kurt, Samsun'da ise oyundan çıkan Zeki Yavru direkt kırmızı kart gördü. 78'de Yusuf, Sacko'ya yaptığı faul sonrası direkt kırmızı gördü. Samsun maçı kazanmayı bildi: 0-1.

                        ASLAN'DA KASIMPAŞA MESAİSİ
                        Cimbom Süper Lig'in 25'inci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ve ısınma ile başladı. İdman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışması ile sona erdi. Sarı- Kırmızılılar, bugün saat 17.00'da yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

                        LİDERİN MAÇI KARAOĞLAN'IN
                        Süper Lig'de 25. hafta hakemleri açıklandı... Lider Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

                        ÇİZME'DEN FLAŞ İDDİA
                        İtalyanlar, G.Saray'ın hocası Okan Buruk'un İnter'in başına geçebileceğini ima etti. İnterlive.it sitesi yaptığı haberde, "G.Saray da ligde çok hızlı ilerliyor. Okan Buruk 3 yıl İnter'de oynadı, aynı zamanda Javier Zanetti'nin takım arkadaşıydı. İkisi birbirlerine çok saygı duyuyorlar, mükemmel bir dostlukları var. Teknik direktör Inzaghi ile Inter arasındaki işler çok iyi gitmiyor ve yakında son bulabilir" dedi.

                        BAŞAKŞEHİR MAÇI BİLETLERİ 250 TL
                        Beşiktaş'ın deplasmanda Başakşehir ile 12 Mart Pazar günü oynayacağı maçın biletleri dün satışa çıktı. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada bilet fiyatının 250 TL olarak belirlendiği duyuruldu.

                        'MAXİM KISA SÜREDE HERKESİ ETKİLEDİ'
                        Rumen basını, Beşiktaş'ın Gaziantep FK'dan transfer ettiği Alexandru Maxim'in Ankaragücü maçında ilk kez forma giymesine ve 84. dakikada oyuna girmesine karşın topla buluştuğu anlarda taraftarları ve teknik heyeti etkilediğini yazdı. Maxim, bu sezon toplamda 26 maçta 5 gol 10 asistlik bir performans ortaya koydu.

                        EFSANE RUUD GULLİT DE DESTEK VERDİ
                        Hollandalı efsane Ruud Gullit'ten, Omuz Omuza kampanyasına destek verdi. Ruud Gullit, TFF'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Bu zor zamanda Türk halkının desteğinize ihtiyacı var. Deprem birçok şehri tahrip etti ve birçok insan hayatını kaybetti. Sizi yardım etmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

                        GALATASARAY NEF MALAGA'YI DEVİRDİ
                        FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda Galatasaray Nef İstanbul'da Unicaja Malaga'yı 72-67 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar, grupta 4. maçta 2. kez kazandı, Malaga ise ilk kez kaybetti. Cimbom, 15 Mart'ta AEK'ya ve 22 Mart'ta CSP Limoges'e konuk olacak. Grubu ilk ikide bitiren takımlar çeyrek finale çıkacak.

                        FENERBAHÇE DERBİDE GALATASARAY'I YIKTI
                        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasındaki derbide Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 80-62 yendi. Maç boyu rakibine üstünlük kuran Sarı-Lacivertliler, galibiyet serisini 7'ye çıkardı, toplamda 18. kez kazandı. Sarı-Kırmızılılar ise üst üste 2, toplamda 5. kez yenildi. F.Bahçe ilk maçı 80-72 kazandığı için sezon sonundaki play-off öncesi ikili averajı aldı.

                        GİRESUN'UN KONUĞU FATİH KARAGÜMRÜK
                        Süper Lig'de 25. hafta bugün oynanacak tek maçla start alacak. Saat 20.00'de başlayacak olan maçta Giresunspor evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Tehlikeli bölgede yer alan 22 puanlı Giresunspor, rakibini yenerek nefes almak istiyor. Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Fatih Karagümrük ise 29 puanla 8. sırada yer alıyor.

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