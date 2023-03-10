Abdullah Avcı: Trabzonspor başımın üstünde





ZEMİN BİZİ ZORLADI

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Kazanabilirdik. Saha zemini bizi çok zorladı. Turu geçeceğiz" dedi.



ATLETİCO HEZİMETİ 6 İSMİ DEĞİŞTİRDİ

La Liga'da korkunç bir sezon geçiren Sevilla, geçtiğimiz cumartesi Atletico Madrid'e 6-1 mağlup olmuştu. İspanyol ekibi, Fenerbahçe karşısına o maça göre 6 farklı oyuncuyla çıktı. Bono, Montiel, Ocampos, Suso, Jordan ve Gueye yerine Dmitrovic, Telles, Navas, Fernando, Torres ve Gil oynadı.



LİZBON-ARSENAL: 2-2 ROMA-SOCIEDAD: 2-0

UEFA Avrupa Ligi: Leverkusen- Ferencvaros: 2-0, Roma-R. Sociedad: 2-0, Lizbon-Arsenal: 2-2, Juventus-Freiburg: 1-0, Shakhtar- Feyenoord: 1-1, ManU-Betis: 4-1. UEFA Konferans Ligi: Lazio- Alkmaar: 1-2, Anderlecht-Villarreal: 1-1, Sheriff-Nice: 0-1, Larnaca- West Ham: 0-2, Basel-Bratislava: 2-2, Lech Poznan-Djurgarden: 2-0.



OLAYLI MAÇTA SAMSUN GÜLDÜ

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Samsunspor, Sakaryaspor'a konuk oldu. Çok sert geçen maçta 3 kırmızı kart çıktı. Samsunspor, 7'de Gaetan Laura'nın golüyle öne geçti. 71'de Sakarya'da Ümit Kurt, Samsun'da ise oyundan çıkan Zeki Yavru direkt kırmızı kart gördü. 78'de Yusuf, Sacko'ya yaptığı faul sonrası direkt kırmızı gördü. Samsun maçı kazanmayı bildi: 0-1.



ASLAN'DA KASIMPAŞA MESAİSİ

Cimbom Süper Lig'in 25'inci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ve ısınma ile başladı. İdman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışması ile sona erdi. Sarı- Kırmızılılar, bugün saat 17.00'da yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.



LİDERİN MAÇI KARAOĞLAN'IN

Süper Lig'de 25. hafta hakemleri açıklandı... Lider Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.



ÇİZME'DEN FLAŞ İDDİA

İtalyanlar, G.Saray'ın hocası Okan Buruk'un İnter'in başına geçebileceğini ima etti. İnterlive.it sitesi yaptığı haberde, "G.Saray da ligde çok hızlı ilerliyor. Okan Buruk 3 yıl İnter'de oynadı, aynı zamanda Javier Zanetti'nin takım arkadaşıydı. İkisi birbirlerine çok saygı duyuyorlar, mükemmel bir dostlukları var. Teknik direktör Inzaghi ile Inter arasındaki işler çok iyi gitmiyor ve yakında son bulabilir" dedi.



BAŞAKŞEHİR MAÇI BİLETLERİ 250 TL

Beşiktaş'ın deplasmanda Başakşehir ile 12 Mart Pazar günü oynayacağı maçın biletleri dün satışa çıktı. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada bilet fiyatının 250 TL olarak belirlendiği duyuruldu.



'MAXİM KISA SÜREDE HERKESİ ETKİLEDİ'

Rumen basını, Beşiktaş'ın Gaziantep FK'dan transfer ettiği Alexandru Maxim'in Ankaragücü maçında ilk kez forma giymesine ve 84. dakikada oyuna girmesine karşın topla buluştuğu anlarda taraftarları ve teknik heyeti etkilediğini yazdı. Maxim, bu sezon toplamda 26 maçta 5 gol 10 asistlik bir performans ortaya koydu.



EFSANE RUUD GULLİT DE DESTEK VERDİ

Hollandalı efsane Ruud Gullit'ten, Omuz Omuza kampanyasına destek verdi. Ruud Gullit, TFF'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Bu zor zamanda Türk halkının desteğinize ihtiyacı var. Deprem birçok şehri tahrip etti ve birçok insan hayatını kaybetti. Sizi yardım etmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.



GALATASARAY NEF MALAGA'YI DEVİRDİ

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda Galatasaray Nef İstanbul'da Unicaja Malaga'yı 72-67 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar, grupta 4. maçta 2. kez kazandı, Malaga ise ilk kez kaybetti. Cimbom, 15 Mart'ta AEK'ya ve 22 Mart'ta CSP Limoges'e konuk olacak. Grubu ilk ikide bitiren takımlar çeyrek finale çıkacak.



FENERBAHÇE DERBİDE GALATASARAY'I YIKTI

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasındaki derbide Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 80-62 yendi. Maç boyu rakibine üstünlük kuran Sarı-Lacivertliler, galibiyet serisini 7'ye çıkardı, toplamda 18. kez kazandı. Sarı-Kırmızılılar ise üst üste 2, toplamda 5. kez yenildi. F.Bahçe ilk maçı 80-72 kazandığı için sezon sonundaki play-off öncesi ikili averajı aldı.



GİRESUN'UN KONUĞU FATİH KARAGÜMRÜK

Süper Lig'de 25. hafta bugün oynanacak tek maçla start alacak. Saat 20.00'de başlayacak olan maçta Giresunspor evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Tehlikeli bölgede yer alan 22 puanlı Giresunspor, rakibini yenerek nefes almak istiyor. Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Fatih Karagümrük ise 29 puanla 8. sırada yer alıyor.

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