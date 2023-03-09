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    Galatasaray'da Icardi alarmı! PSG planını yaptı

    Sezon sonunda Juventus’tan Moise Kean’i kadrosuna katmak isteyen PSG’nin bu transfer için para+Mauro Icardi’yi teklif edeceği öğrenildi. rjantili yıldızı kadroda düşünmediğini açıklayan PSG Teknik Direktörü Galtier'in Kean ismine sıcak baktığı öğrenildi.

    Icardi’de Juve tehlikesi

    Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve şu ana kadar Sarı-Kırmızılı forma altında gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanan Mauro Icardi için flaş bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre sezon sonunda Juventus'un forveti Moise Kean'i transfer etmek isteyen Fransız kulübünün İtalyan forvet için Juventus'a bonservis + Icardi teklifinde bulunduğu öne sürüldü.



    JUVE DE SICAK BAKIYOR
    Arjantili yıldızı kadroda düşünmediğini açıklayan PSG Teknik Direktörü Galtier'in Kean ismine sıcak baktığı öğrenildi. Juventus'un da takımdan ayrılma ihtimali bulunan Sırp forvet Vlahovic'in ayrılık ihtimaline karşı takasta kullanılan Icardi ismine olumlu yaklaştığı belirtildi. Golcü futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı sezon sonunda netlik kazanacak. Galatasaray forması altında bu sezon 13 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Arjantinli forvet, 9 gol ve 6 asistle 15 gole direkt katkıda bulundu.

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