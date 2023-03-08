Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı istifa etti

Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Ümraniyespor maçı öncesi yönetimde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle olağanüstü seçimli genel kurul kararının alınması sonrası Bordo-Mavili camiada bir anda gündem değişmişti. Son olarak da dün Abdullah Avcı istifasını sundu. Sportif ba- şarısızlığın bir numara- lı ismi olarak gösteri- len Avcı, 5-0'lık Alanyaspor yenilgisi sonrası görevini bırakmayı düşünmüş ancak bir grup taraftarın evinin önüne giderek destek vermesi ve yönetim kurulunun da desteği sonrası ikna edilmişti. Deneyimli teknik adamın yaşanan kongre süreciyle birlikte ekibiyle yeniden görüştü ve yeni gelecek olan yönetimin önünü açmak için istifa kararı aldı. Avcı dün İstanbul'da, kongreye kadar başkanlık yapacak olan Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi ve istifasını sundu. Tecrübeli hoca, "Bazen durmak, derin bir nefes almak çok fazla düşünmemek güvenmek gerekir. Çok sevdiğim Trabzonspor'a bu şehrin güzel insanlarına, hiçbir maddi talebim olmadan, koşulsuz, beklentisiz 'hoşça kal' deme vakti geldi. Hakkınızı helal edin" dedi.