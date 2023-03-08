Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı istifa etti

Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Ümraniyespor maçı öncesi yönetimde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle olağanüstü seçimli genel kurul kararının alınması sonrası Bordo-Mavili camiada bir anda gündem değişmişti. Son olarak da dün Abdullah Avcı istifasını sundu. Sportif ba- şarısızlığın bir numara- lı ismi olarak gösteri- len Avcı, 5-0'lık Alanyaspor yenilgisi sonrası görevini bırakmayı düşünmüş ancak bir grup taraftarın evinin önüne giderek destek vermesi ve yönetim kurulunun da desteği sonrası ikna edilmişti. Deneyimli teknik adamın yaşanan kongre süreciyle birlikte ekibiyle yeniden görüştü ve yeni gelecek olan yönetimin önünü açmak için istifa kararı aldı. Avcı dün İstanbul'da, kongreye kadar başkanlık yapacak olan Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi ve istifasını sundu. Tecrübeli hoca, "Bazen durmak, derin bir nefes almak çok fazla düşünmemek güvenmek gerekir. Çok sevdiğim Trabzonspor'a bu şehrin güzel insanlarına, hiçbir maddi talebim olmadan, koşulsuz, beklentisiz 'hoşça kal' deme vakti geldi. Hakkınızı helal edin" dedi.
DOĞAN RESMEN ADAY
Trabzonspor'da beklenen gelişme yaşandı. Bordo- Mavili kulüpte olağanüstü seçimli genel kurul kararı ve başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrası kulübe kongreye kadar başkanlık yapacak olan mevcut Asbaşkan Ertuğrul Doğan, başkanlığa adaylığını resmen açıkladı. Doğan, "Canımdan çok sevdiğim, çatısı altında olmaktan büyük gurur duyduğum, Trabzonspor'umuzun başkanlığına aday olduğumu siz değerli ailemle paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.
ÖDEMELER YAPILDI
Trabzonspor'da üç futbolcu geçmişe dönük alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurmuştu. Peres, Larsen ve Gbamin'in yaptığı başvurular sonrası kongre sürecine kadar kulübü yönetecek olan Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın harekete geçerek bu sorunu ortadan kaldırdığı öğrenildi. İki aylık geçmiş ödemelerinin bir kısmının yapıldığı ve oyuncuların taleplerini geri çektiği öğrenildi.