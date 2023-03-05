Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 05.03.2023 21:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.03.2023 21:54
    ABONE OL

    Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! "Takımın her şeyi"

    Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla geçti. takvim.com.tr'de maçı yorumlayan Görkem Ağgündüz, siyah beyazlıların yıldız ismi için övgü dolu sözler söyledi. İşte o yazı...

    Görkem Ağgündüz
    takvim.com.tr
    Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! Takımın her şeyi

    Takımın her şeyi!

    Son üç maçında yalnızca bir gol atan, iki puan alan ve zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, yine de yoğun taraftar desteğiyle başladı maça. İlk 10 dakikada kaleci Gökhan'a zor anlar yaşatan siyah beyazlılar, yeni transfer Onur Bulut'un harika ortasında Cenk Tosun ile müsait bir pozisyondan da faydalanamadı.

    Cenk ve Redmond maça oldukça istekli başlarken, kağıt üzerinde Salih, Gedson ve Hadziahmetovic gibi yaratıcı orta sahaları bulunan Beşiktaş bu isimlerden istediği katkıyı alamadı. Nitekim pozisyon üretmekte de zorlanılırken, gol duran toptan geldi.

    İlk yarının istekli ismi Cenk, ikinci yarının başında büyük bir hatayla skorun eşitlenmesine neden olsa da hemen ardından Aboubakar üçüncü Beşiktaş döneminin ilk golünü kaydetti. Bu gol Kamerunlu golcünün morali açısından da oldukça önemliydi.

    Ankaragücü'nde Gökhan nasıl ki fark oluşmasını önlediyse, Beşiktaş'ta da Mert Günok maçın sonlarında yaptığı kurtarışlarla Kartal'ın 3 puan almasında önemli rol oynadı. Yeni transferlerden Colley tam güven vermezken, Onur sahada kırk yıllık Beşiktaşlı gibiydi. Tayyip Talha bu maçta da takımın her şeyi olduğunu kanıtlar bir performans sergiledi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ’Saatli’ bomba!
    Haberler Spor Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! "Takımın her şeyi"
        SON DAKİKA