Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! "Takımın her şeyi"

Takımın her şeyi!

Son üç maçında yalnızca bir gol atan, iki puan alan ve zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, yine de yoğun taraftar desteğiyle başladı maça. İlk 10 dakikada kaleci Gökhan'a zor anlar yaşatan siyah beyazlılar, yeni transfer Onur Bulut'un harika ortasında Cenk Tosun ile müsait bir pozisyondan da faydalanamadı.

Cenk ve Redmond maça oldukça istekli başlarken, kağıt üzerinde Salih, Gedson ve Hadziahmetovic gibi yaratıcı orta sahaları bulunan Beşiktaş bu isimlerden istediği katkıyı alamadı. Nitekim pozisyon üretmekte de zorlanılırken, gol duran toptan geldi.

İlk yarının istekli ismi Cenk, ikinci yarının başında büyük bir hatayla skorun eşitlenmesine neden olsa da hemen ardından Aboubakar üçüncü Beşiktaş döneminin ilk golünü kaydetti. Bu gol Kamerunlu golcünün morali açısından da oldukça önemliydi.

Ankaragücü'nde Gökhan nasıl ki fark oluşmasını önlediyse, Beşiktaş'ta da Mert Günok maçın sonlarında yaptığı kurtarışlarla Kartal'ın 3 puan almasında önemli rol oynadı. Yeni transferlerden Colley tam güven vermezken, Onur sahada kırk yıllık Beşiktaşlı gibiydi. Tayyip Talha bu maçta da takımın her şeyi olduğunu kanıtlar bir performans sergiledi.