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    Kartal Brezilyalı yıldız Otavio'yu kadrosuna katmak istiyor

    Beşiktaş sezon sonu için Wolfsburg’un Brezilyalı sol beki Paulo Otavio‘ya teklifte bulundu. Kartal’ın, haziranda boşa çıkacak 28 yaşındaki oyuncu ile görüşme yaptığı da öğrenildi.

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    Sol beke Otavio

    Beşiktaş sezon sonu için transfer girişimlerini sürdürüyor... Siyah- Beyazlılar bu doğrultuda Bundesliga takımlarından Wolfsburg'da forma giyen Brezilyalı sol bek Paulo Otavio'yu gündemine aldı. Beşiktaş'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek oyuncu için resmi teklifte bulunduğu, futbolcu ile de bir ön görüşme yaptığı belirtildi. Masuaku'nun performansından memnun olmadığını söyleyen Şenol Güneş'in Otavio ismine sıcak baktığı öğrenildi. 28 yaşndaki Brezilyalı futbolcu sol bek mevkisinin yanı sına orta sahanın solunda da forma giyebiliyor. 2019 yılında transfer olduğu Wolfsburg'da şu ana kadar 72 karşılaşmada forma giyen 28 yaşındaki oyuncu takımına 1 gol, 11 asistlik skor katkıda bulundu. Paulo Otavio'nun transfermarkt verilerine göre 6,5 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

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