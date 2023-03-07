Trabzonspor'da Abdullah Avcı görevinden istifa etti! Trabzonspor As Başkanı Ertuğrul Doğan başkanlığa adaylığını açıkladı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden istifa etti. Kararın kulüp tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor.
ABDULLAH AVCI İSTİFA ETTİ | VİDEO İZLE
AVCI GÖREVİNDEN AYRILMA KARARI ALDI
Olağanüstü kongreye gidilen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden ayrılma kararı aldı.
KULÜP TARAFINDAN RESMİ OLARAK AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
Abdullah Avcı'nın, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığı bırakmasının ardından kongrede seçilecek yeni yönetimin önünü açmak için bu yönde karar aldığı öğrenildi. Kararın kulüp tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor.