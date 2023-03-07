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    • Spor
    • 07.03.2023 15:54
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    • 07.03.2023 16:51
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    Trabzonspor'da Abdullah Avcı görevinden istifa etti! Trabzonspor As Başkanı Ertuğrul Doğan başkanlığa adaylığını açıkladı

    Son dakika haberi! Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı görevinden istifa etti. Avcı'nın, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığı bırakmasının ardından kongrede seçilecek yeni yönetimin önünü açmak için bu yönde karar aldığı öğrenildi. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk sezonunda 2,03 ve şampiyon olarak bitirdiği geçen sezon 2,13 puan ortalaması yakalarken, bu sezon ise 1,65 puan ortalamasında kaldı. İstifa kararı sonrrası Trabzonspor As Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor başkanlığına adaylığı sosyal medya hesabından açıkladı. Doğan yaptığı açıklamada, "Canımdan çok sevdiğim Trabzonspor Camiası’na…" ifadeleriyle duyurdu.

    takvim.com.tr
    Abdullah Avcı görevinden istifa etti!

    Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden istifa etti. Kararın kulüp tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor.

    ABDULLAH AVCI İSTİFA ETTİ | VİDEO İZLE

    AVCI GÖREVİNDEN AYRILMA KARARI ALDI
    Olağanüstü kongreye gidilen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden ayrılma kararı aldı.



    KULÜP TARAFINDAN RESMİ OLARAK AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
    Abdullah Avcı'nın, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığı bırakmasının ardından kongrede seçilecek yeni yönetimin önünü açmak için bu yönde karar aldığı öğrenildi. Kararın kulüp tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor.

        116 MAÇ GÖREV ALDI
        Trabzonspor'da 116 maç görev alan Avcı, bu maçlarda 65 galibiyet, 29 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı. Trabzonspor bu süreçte deneyimli teknik adamla birlikte, 1 Süper Lig ve 2 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşadı.

        AVCI İLE 3 SEZON İÇİNDEKİ EN KÖTÜ DÖNEM
        Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında evinde HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek 38 puanla 6. sırada kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 sezon içindeki en kötü dönemini yaşıyor.

        Bordo-mavili takım, 2020-2021 sezonunun 9. haftası öncesinde göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde 93 lig karşılaşmasına çıkarken bu maçlarda 52 galibiyet, 28 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı.

        Karadeniz ekibi, ilk sezonunda Abdullah Avcı ile 2,03 ve şampiyon olarak bitirdiği geçen sezonu 2,13 puan ortalamasıyla tamamlarken, bu sezon 1,65 puanda kaldı.

        İKİ SEZONDAKİ TOPLAM YENİLGİYİ AŞTI
        Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı ilk iki sezondaki yenilgi sayısını aştı. Bordo-mavililer, Avcı ile 2020-2021 sezonunda 32, geçen sezonda 38 maçta üçer mağlubiyet olmak üzere toplam 70 lig maçında 6 yenilgi yaşadı.

        Karadeniz ekibi, bu sezon ise 23 lig maçında 7 kez mağlup olarak önceki dönemlerinin uzağında görüntü verdi.

        İLK SEZONUNDA TAKIMI ÇIKIŞA GEÇİRDİ
        Ligde 2020-2021 sezonunun ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı bir maçta da berabere kaldı.

        Trabzonspor, ilk 8 haftalık dönemde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.

        Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.

        Trabzonspor, 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirip Avrupa kupalarına katılma fırsatı yakaladı.

        GEÇEN SEZONU ŞAMPİYON TAMAMLADI
        Trabzonspor, geçen sezon ise 38 haftalık bölümde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 81 puanla şampiyonluğu elde etti.

        Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı ile 37 sezon sonra şampiyonluk hasretini sonlandırarak taraftarına büyük sevinç yaşattı.

        Bu sezon ise 38 puanla 6. sırada yer alan Trabzonspor, zirvenin çok uzağında kaldı.

            DOĞAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI
            Trabzonspor'da ay sonunda yapılacak olağanüstü genel kurulda ilk olarak başkanlığa adaylığını asbaşkan Ertuğrul Doğan açıkladı.

            Doğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, öncelikle görevinden istifa eden başkan Ahmet Ağaoğlu'na hizmetleri ve kendilerine öğrettiklerinden dolayı minnettar olduklarını belirterek, "Başkanımız sayın Ağaoğlu ve yönetim kurulumuzla bundan tam 5 yıl önce Nisan 2018'de zorlu ve meşakkatli bir yolculuğa çıktık. Bu yolculukla sizlerin desteğiyle çok güzel hikayeler yazıp, müzemize biri şampiyonluk olmak üzere hepsi birbirinden değerli 4 kupa koyduk." ifadelerini kullandı.

            "Üzülerek ifade etmeliyim ki bu sezon özelinde işler istediğimiz gibi gitmedi maalesef." diyen Doğan, şunları kaydetti:

            "Şu bilinmelidir ki yaşanan mutsuzluğun temelinde şahsımın da sorumluluğu var. Gerek saha içi gerekse saha dışı organizasyonlarında daha sağlıklı karar almamız gerekiyordu. Bu olumsuz durumu düzeltebilecek umudumuz, inancımız, birikimimiz, tecrübemiz, özgüvenimiz ve inadımız tabii ki var. Birlikte daha güzel hikayeler yazacağımızdan camiamızın en ufak şüphesi kesinlikle olmasın. Şimdi yeni bir yolculuğun ilk adımlarını atma vakti... Canımdan çok sevdiğim, çatısı altında olmaktan büyük gurur duyduğum Trabzonspor'umuzun başkanlığına aday olduğumu siz değerli ailemle paylaşıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımın sözünü veriyorum. Allah yardımcımız olsun."

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            Haberler Spor Trabzonspor'da Abdullah Avcı görevinden istifa etti! Trabzonspor As Başkanı Ertuğrul Doğan başkanlığa adaylığını açıkladı
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