Trabzonspor'da Abdullah Avcı görevinden istifa etti! Trabzonspor As Başkanı Ertuğrul Doğan başkanlığa adaylığını açıkladı

Bordo-mavili takım, 2020-2021 sezonunun 9. haftası öncesinde göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde 93 lig karşılaşmasına çıkarken bu maçlarda 52 galibiyet, 28 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi, ilk sezonunda Abdullah Avcı ile 2,03 ve şampiyon olarak bitirdiği geçen sezonu 2,13 puan ortalamasıyla tamamlarken, bu sezon 1,65 puanda kaldı.

İKİ SEZONDAKİ TOPLAM YENİLGİYİ AŞTI

Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı ilk iki sezondaki yenilgi sayısını aştı. Bordo-mavililer, Avcı ile 2020-2021 sezonunda 32, geçen sezonda 38 maçta üçer mağlubiyet olmak üzere toplam 70 lig maçında 6 yenilgi yaşadı.

Karadeniz ekibi, bu sezon ise 23 lig maçında 7 kez mağlup olarak önceki dönemlerinin uzağında görüntü verdi.

İLK SEZONUNDA TAKIMI ÇIKIŞA GEÇİRDİ

Ligde 2020-2021 sezonunun ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı bir maçta da berabere kaldı.