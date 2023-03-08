Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus ve Enner Valencia’dan flaş itiraflar! Sözleşme uzatacak mı?

Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, Sevilla'nın bu kupayı en çok kazanan takım olduğunu hatırlattı.
Rakiplerinin çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu dile getiren Jesus, "Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin takımından 3 oyuncuları var. Sadece bu bile onların kalitesini gösteriyor. Biz de Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz. 2 aşamalı bir eleme olacak. İlk maçta iyi bir sonuç alıp, turu İstanbul'a taşıyarak turu geçecek gücümüz var." ifadelerini kullandı.
Kupada bu aşamadan sonra her sonucun yaşanabileceğini anlatan Jesus, "Bu kupada 3. kez final oynamanın hayalini tabii ki kuruyorum. Finallerden birini Sevilla'ya karşı kaybetmiştim. Bu seviyede her şey olabiliyor. Rakibimizi geçersek çeyrek finale kalacağız ve kura şansı da yanımızda olursa bizim için her şey olabilir." değerlendirmesinde bulundu.