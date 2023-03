Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus ve Enner Valencia’dan flaş itiraflar! Sözleşme uzatacak mı?

Kupada bu aşamadan sonra her sonucun yaşanabileceğini anlatan Jesus, "Bu kupada 3. kez final oynamanın hayalini tabii ki kuruyorum. Finallerden birini Sevilla'ya karşı kaybetmiştim. Bu seviyede her şey olabiliyor. Rakibimizi geçersek çeyrek finale kalacağız ve kura şansı da yanımızda olursa bizim için her şey olabilir." değerlendirmesinde bulundu.