Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus ve Enner Valencia’dan flaş itiraflar! Sözleşme uzatacak mı?

"İyi bir performans sergiledik. Avrupa'da bugüne kadar pek çok farklı sistemle oynadık. Her maç en iyi sistemi seçeceğiz. Yarın oynayacağımız sistem de takımın alışık olduğu bir sistem olacak. Bu turnuvadaki hedefimiz gidebildiğimiz kadar uzağa gitmek. Bu turnuvada favori değiliz. Bu turdan sonra rakipler UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde oluyor. İyi performans sergiledik ama ana hedefimiz Türkiye ligini kazanmak. Sevilla, Fenerbahçe'ye göre bu turnuvada daha tecrübeli ama bizim de kendi imkanlarımız var. Adım adım şansımızı artırabiliriz."