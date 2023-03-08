F.Bahçe’nin yeni sezon hedefi olan Alman yıldız için G.Saray da düğmeye bastı

Bu sezon transferin tartışmasız en flaş takımı olan Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına da şimdiden başladı. İlk planda sezon sonu sözleşmesi bitecek olan isimler üzerine yoğunlaşan Sarı-Kırmızılılar flaş bir hamle yaptı. Sky Sport Almanya'nın haberine göre Galatasaray, Bundesliga'nın güçlü ekibi Borussia Dortmund'ta forma giyen ve ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Mahmoud Dahoud'a kancayı attı.