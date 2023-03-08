F.Bahçe’nin yeni sezon hedefi olan Alman yıldız için G.Saray da düğmeye bastı

Bu sezon transferin tartışmasız en flaş takımı olan Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına da şimdiden başladı. İlk planda sezon sonu sözleşmesi bitecek olan isimler üzerine yoğunlaşan Sarı-Kırmızılılar flaş bir hamle yaptı. Sky Sport Almanya'nın haberine göre Galatasaray, Bundesliga'nın güçlü ekibi Borussia Dortmund'ta forma giyen ve ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Mahmoud Dahoud'a kancayı attı.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI
Yönetimin, haziran ayında takımdan ayrılacağı açıklanan Suriye asıllı orta alan oyuncusunun menajeriyle temasa geçtiği vurgulandı. Sky Sport, Mahmoud Dahoud'u Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışında 8 kulübün daha istediğini de yazdı. Haberde, "Arsenal, Napoli, Atletico Madrid, Milan, Leicester City, Roma, Sevilla ve Real Betis de Dahoud'la ilgileniyor" ifadesi kullanıldı. Orta alanda 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcu 2017-18 sezonunun başında 12 milyon Euro karşılığında Mönchengladbach'tan Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.
İKİ KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI
Bu sezon tüm kulvarlarda 7 maçta oynayabilen ve sadece 288 dakika sahada kalabilen Dahoud 2 kez de Almanya Milli Takımı'nın formasını giydi. Mevcut piyasa değeri 18 milyon Euro olan yıldız futbolcunun yeni takımıyla ilgili kesin kararını haziran ayında vermeyi düşündüğü gelen bilgiler arasında yer aldı.