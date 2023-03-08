Beşiktaş'ın golcüsü Tosun Paşa’da opsiyon detayı





İNGİLTERE'DEN CHAMBERLAIN İDDİASI

Sezon başında ve ara transferde kadrosuna yıldız isimleri katan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok...İngiliz basını Liverpool'la olan kontratı sezon sonunda bitecek Alex Oxlade-Chamberlain'in menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiğini iddia etti. Haberde Cimbom'un da yıldız oyuncu için iyi bir secçenek olabileceği vurgulandı. Liverpool'la bu sezon 11 maçta oynayan 29 yaşındaki orta saha 1 asiste imza attı.



DI MARIA'DAN KÖTÜ HABER

Çok sayıda dünya yıldızını kadrosuna katan Galatasaray'ın yeni sezon hedeflerinden birisi de Angel di Maria... Sezon sonunda boşa çıkması beklenen Arjantinli futbolcu için Juventus'tan moral bozacak açıklamalar geldi. İtalyan kulübünün futbol direktörü Francesco Calvo, "Di Maria bizim lider oyuncumuz. Kesinlikle kadromuzda tutmak istiyoruz. Sözleşme konusunda temsilcileriyle görüşmelerimiz hala devam ediyor. Yeni sözleşme için kendimize güveniyoruz" dedi.



ASLAN'DA GÖZLER MERTENS'E ÇEVRİLDİ

Kasımpaşa maçına hazırlanan Galatasaray'da Mertens'in durumu netleşmedi. Belçikalı yıldızın belindeki ağların az da olsa sürdüğü öğrenildi.



LUGANO: ARDA ALEX'TEN YETENEKLİ

F.Bahçe'nin eski Uruguaylı stoperi Diego Lugano, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sevilla maçıyla ilgili olarak; "Fenerbahçe bu turda favori. Çünkü Sevilla çok kötü bir sezon geçiriyor" dedi. Lugano ayrıca; "Arda Güler, Alex De Souza'dan daha yetenekli. İnanılmaz işler yapıyor" ifadelerini kullandı.



KARTAL TOPBAŞI YAPIYOR

Dünü izinli geçiren Siyah- Beyazlılar Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yapacağı idmanla start verecek. Kara Kartal'da idman öncesi bir eksik bulunmuyor.



İZMİR DERBİSİ GÖZTEPE'NİN

Spor Toto 1. Lig'de İzmir derbisi heyecanı yaşandı. Altınordu'ya konuk olan Göztepe maçı 23'te Michee Ngalina'nın golüyle 1-0 kazandı. Sarı- Kırmızılılar puanını 34'e yükseltti, Altınordu ise 17 puanda kaldı. Bugün 14.30'da Manisa-Bodrum, Erzurum-K.Gücü ve 20.00'de G.Birliği-Denizli maçları oynanacak.



TÜRKİYE'NİN YERİ DEĞİŞMEDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında 537 puanla 16. sırada yer aldı.



HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

SPOR Toto 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor'un Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu iddialı konuştu. Eroğlu, hedeflerinin şampiyonluğa ulaşıp şehri Kırmızı-Beyaz bayraklarla süslemek olduğunu söyledi.



MAÇ GELİRİ AFAD'A

Giresunspor, Kayserispor maçından elde edilen 95 bin liralık bilet gelirini bağışladı. Giresun'un depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla AFAD'a bağışladığı bildirildi.



FENERBAHÇE'YE FRANSIZ HAKEM

Türk takımlarının maçlarını yönetecek hakemler dün açıklandı. Avrupa Ligi'nde Sevilla-F.Bahçe maçını Fransız hakem François Letexier yönetecek. Yine Avrupa Ligi'nde Gent-Başakşehir maçında Estonyalı Kristo Tohver, Konferans Ligi'nde Fiorentina- Sivas maçında Arnavut Enea Jorgji düdük çalacak.



ANGELO SAGAL FERENCVAROS'TA

Deprem felaketi sonrasında Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'nın Şilili yıldızı Angelo Sagal Macaristan Ligi takımlarından Ferencvaros'laanlaşma sağladı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu sezon sonuna kadar Macar ekibinde forma giyecek. Tecrübeli futbolcu Süper Lig'de çıktığı 15 lig maçında 2 gol, 1 asistle oynadı.



ALKMAAR, LAZİO'YU YENDİ AVANTAJI KAPTI

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Lazio, AZ Alkmaar'ı konuk etti. İtalyan ekibi 18'de Pedro'nun golüyle öne geçti: 1-0. 45'te Vangelis Pavlidis beraberliği sağladı: 1-1. 62'de Milos Kerkez Alkmaar'a galibiyeti getirdi: 1-2. Hollanda ekibi 16 Mart'ta oynanacak rövanş öncesi avantajlı skoru elde etti. Son 16 turunda diğer maçlar yarın yapılacak.



WATFORD, BİLİC İLE YOLLARINI AYIRDI

İngiltere Championship ekiplerinden Watford, bir dönem Beşiktaş'ta görev yapan Teknik Direktör Slaven Bilic ile yolların ayrıldığını açıkladı. 54 yaşındaki Hırvat teknik direktör, 25 lig maçında 10 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Watford, ligde 35 hafta sonunda 51 puanla 9. basamakta bulunuyor.



FENERBAHÇE VE EFES ZORLU VİRAJLARDA

THY EuroLeague'in 27. haftasında Fenerbahçe Beko bugün deplasmanda Maccabi Playtika ile karşı karşıya gelecek. Menora Arena'da oynanacak mücadele 20.30'da start alacak. Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes de Kızılyıldız'la karşılaşacak. Aleksandr Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 22.30'da başlayacak.



GALATASARAY ÇOK İYİ SEVİYEDE

Slovenya Ligi ekibi Olimpija Ljubljana'nın teknik direktörü Albert Riera, "Galatasaray'ın elde ettiği galibiyet serisinden dolayı çok mutluyum. Galatasaray sadece sonuçlar açısından değil; oyun olarak da çok iyi seviyede, asıl memnun edici olan bu" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN



