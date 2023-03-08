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    Beşiktaş'ın golcüsü Tosun Paşa’da opsiyon detayı

    Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Cenk Tosun‘ un sözleşmesi 3 gol daha kaydetmesi durumunda otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak. İşte sizler için derlediğimiz 8 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurtta ve dünyadan spor haberleri...

    Opsiyona 3 gol kaldı

    Beşiktaş ile sezon başında 1+1 yıllık kontrat imzalayan golcü futbolcu Cenk Tosun'un sözleşmesinde yer alan madde dikkat çekti. Yıldız futbolcunun bir sezon boyunca resmi karşılaşmalarda penaltı hariç 15 gole direkt katkı (gol+asist) yapması durumunda sözleşmesinin 1 yıl daha uzamasına dair bir madde yer alıyor. Siyah Beyazlı forma ile Süper Lig'de 9 gol ve 1 asist yapan 31 yaşındaki forvet oyuncusu Ziraat Türkiye Kupası'nda de 3 gol, 1 asiste imza attı. Kaydettiği 12 golün 2'si penaltı olan yıldız oyuncunun sözleşmesinin uzaması için 3 gol atması yeterli olacak. Opsiyon devreye girirse Tosun Paşa, Kartal'dan senelik 18 milyon TL kazanacak. Yıldız futbolcu 3 gol daha atması durumunda 5 milyon TL'lik bonusun da sahibi olacak.



    DELE ALLI DİP YAPTI
    İngiliz basını Everton'da sezona başında kadroda düşünülmediği için Beşiktaş'a kiralanan 26 yaşındaki Dele Alli için "Kariyer gidişatı yeni bir dip yaptı" yorumu yapıldı Teknik direktör Şenol Güneş'in Ankaragücü maçında kardoya almadığı futbolcuyla sezon sonunda yollar kesin olarak ayrılacak.



    ALMANLAR MONTERO'YU SORGULUYOR
    Beşiktaş'ın olarak Hamburg'a kiraladığı Javi Montero, Almanya'da formaya hasret kaldı. Alman Bild gazetesi İspanyol stoperin Almanya II. Ligi'nde Hamburg formasını bir maçta sadece 45 dakika giyebildiğini hatırlatırken "Bir zamanlar Atletico Madrid'de eğitim almış stoper için miydi bu?" diye sordu. Süre almayan- Montero'nun profesyönelliği övülürken, durumun sadece sportif olduğu belirtildi.



        MÜTHİŞ MAÇ PENDİK'İN
        Spor Toto 1. Lig'in 25. haftası müthiş bir maçla açıldı. İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan iki takımın maçında Pendik, 20. dakikada Aosman'ın golüyle öne geçti: 1-0. Tuzla 86'da Adeniyi ile 1-1 yaptı. 90+2'de Regattin ev sahibini bir kez daha öne geçirdi: 2-1. 90+13'te Bünyamin'in golü 'artık maç bitti' dedirtirken, 90+17'de Hasan Kılıç, Pendik'e 3 puanı getirdi.



        YİNE YENİDEN ALTAY BAYINDIR
        Fenerbahçe yönetimi, Kayserispor maçına kritik kurtarışlarıyla gündeme gelen ve yine son haftalarda performansını artıran Altay Bayındır'la sözleşme uzatma görüşmelerine yeniden başladı. Yönetim yaklaşık 1 ay önce pazarlıkları askıya almıştı. Kulübe yakın kaynaklar "Fener, Altay'la devam etmek istiyor, Altay da takımda kalmak istiyor" diyor.

        YÖNETİM RAHATSIZ OLDU!
        Ancak görüşmelerde acele edilmeden detaylar zamana yayılınca ortaya para veya Avrupa'da oynama isteği gibi iddialar ortaya çıktı. Gelinen son noktada, "Altay bu takımın kaptanıdır, Fenerbahçe'den ayrılma gibi bir durum ortada yoktur" ifadeleri kullanıldı. Bu arada yönetimin son 20 gün içinde Altay Bayındır'a gelen tekliflerden rahatsız olduğu öğrenildi.



        FENER NON STOP
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanya temsilcisi Sevilla ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman, sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdü. Çabukluk çalışmalarının ardından idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.



            MOHAMED'DEN VAZGEÇTİLER!
            Galatasaray büyük umutlarla transfer ettiği Mostafa Mohamed'i sezon başında Nantes'a kiralamıştı. Fransız kulübüyle yapılan anlaşmada 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonu da yer almıştı. Nantes formasıyla başarılı bir performans gösteren ve 39 maçta 8 gol atan Mısırlı forvetin takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Fransız basını, Nantes'ın Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçtiğini yazdı. İddialara göre yeni sezon için Nice'in forveti Andy Delort'un transferini 5 milyon Euro'ya bitiren Nantes, ekonomik sebeplerden dolayı Mısırlı forvetle yollarını ayırma kararı verdi. Bu durumda Mohamed sezon bitiminde Galatasaray'a dönecek.



            İNGİLTERE'DEN CHAMBERLAIN İDDİASI
            Sezon başında ve ara transferde kadrosuna yıldız isimleri katan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok...İngiliz basını Liverpool'la olan kontratı sezon sonunda bitecek Alex Oxlade-Chamberlain'in menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiğini iddia etti. Haberde Cimbom'un da yıldız oyuncu için iyi bir secçenek olabileceği vurgulandı. Liverpool'la bu sezon 11 maçta oynayan 29 yaşındaki orta saha 1 asiste imza attı.

            DI MARIA'DAN KÖTÜ HABER
            Çok sayıda dünya yıldızını kadrosuna katan Galatasaray'ın yeni sezon hedeflerinden birisi de Angel di Maria... Sezon sonunda boşa çıkması beklenen Arjantinli futbolcu için Juventus'tan moral bozacak açıklamalar geldi. İtalyan kulübünün futbol direktörü Francesco Calvo, "Di Maria bizim lider oyuncumuz. Kesinlikle kadromuzda tutmak istiyoruz. Sözleşme konusunda temsilcileriyle görüşmelerimiz hala devam ediyor. Yeni sözleşme için kendimize güveniyoruz" dedi.

            ASLAN'DA GÖZLER MERTENS'E ÇEVRİLDİ
            Kasımpaşa maçına hazırlanan Galatasaray'da Mertens'in durumu netleşmedi. Belçikalı yıldızın belindeki ağların az da olsa sürdüğü öğrenildi.

            LUGANO: ARDA ALEX'TEN YETENEKLİ
            F.Bahçe'nin eski Uruguaylı stoperi Diego Lugano, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sevilla maçıyla ilgili olarak; "Fenerbahçe bu turda favori. Çünkü Sevilla çok kötü bir sezon geçiriyor" dedi. Lugano ayrıca; "Arda Güler, Alex De Souza'dan daha yetenekli. İnanılmaz işler yapıyor" ifadelerini kullandı.

            KARTAL TOPBAŞI YAPIYOR
            Dünü izinli geçiren Siyah- Beyazlılar Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yapacağı idmanla start verecek. Kara Kartal'da idman öncesi bir eksik bulunmuyor.

            İZMİR DERBİSİ GÖZTEPE'NİN
            Spor Toto 1. Lig'de İzmir derbisi heyecanı yaşandı. Altınordu'ya konuk olan Göztepe maçı 23'te Michee Ngalina'nın golüyle 1-0 kazandı. Sarı- Kırmızılılar puanını 34'e yükseltti, Altınordu ise 17 puanda kaldı. Bugün 14.30'da Manisa-Bodrum, Erzurum-K.Gücü ve 20.00'de G.Birliği-Denizli maçları oynanacak.

            TÜRKİYE'NİN YERİ DEĞİŞMEDİ
            A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında 537 puanla 16. sırada yer aldı.

            HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK
            SPOR Toto 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor'un Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu iddialı konuştu. Eroğlu, hedeflerinin şampiyonluğa ulaşıp şehri Kırmızı-Beyaz bayraklarla süslemek olduğunu söyledi.

            MAÇ GELİRİ AFAD'A
            Giresunspor, Kayserispor maçından elde edilen 95 bin liralık bilet gelirini bağışladı. Giresun'un depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla AFAD'a bağışladığı bildirildi.

            FENERBAHÇE'YE FRANSIZ HAKEM
            Türk takımlarının maçlarını yönetecek hakemler dün açıklandı. Avrupa Ligi'nde Sevilla-F.Bahçe maçını Fransız hakem François Letexier yönetecek. Yine Avrupa Ligi'nde Gent-Başakşehir maçında Estonyalı Kristo Tohver, Konferans Ligi'nde Fiorentina- Sivas maçında Arnavut Enea Jorgji düdük çalacak.

            ANGELO SAGAL FERENCVAROS'TA
            Deprem felaketi sonrasında Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'nın Şilili yıldızı Angelo Sagal Macaristan Ligi takımlarından Ferencvaros'laanlaşma sağladı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu sezon sonuna kadar Macar ekibinde forma giyecek. Tecrübeli futbolcu Süper Lig'de çıktığı 15 lig maçında 2 gol, 1 asistle oynadı.

            ALKMAAR, LAZİO'YU YENDİ AVANTAJI KAPTI
            UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Lazio, AZ Alkmaar'ı konuk etti. İtalyan ekibi 18'de Pedro'nun golüyle öne geçti: 1-0. 45'te Vangelis Pavlidis beraberliği sağladı: 1-1. 62'de Milos Kerkez Alkmaar'a galibiyeti getirdi: 1-2. Hollanda ekibi 16 Mart'ta oynanacak rövanş öncesi avantajlı skoru elde etti. Son 16 turunda diğer maçlar yarın yapılacak.

            WATFORD, BİLİC İLE YOLLARINI AYIRDI
            İngiltere Championship ekiplerinden Watford, bir dönem Beşiktaş'ta görev yapan Teknik Direktör Slaven Bilic ile yolların ayrıldığını açıkladı. 54 yaşındaki Hırvat teknik direktör, 25 lig maçında 10 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Watford, ligde 35 hafta sonunda 51 puanla 9. basamakta bulunuyor.

            FENERBAHÇE VE EFES ZORLU VİRAJLARDA
            THY EuroLeague'in 27. haftasında Fenerbahçe Beko bugün deplasmanda Maccabi Playtika ile karşı karşıya gelecek. Menora Arena'da oynanacak mücadele 20.30'da start alacak. Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes de Kızılyıldız'la karşılaşacak. Aleksandr Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 22.30'da başlayacak.

            GALATASARAY ÇOK İYİ SEVİYEDE
            Slovenya Ligi ekibi Olimpija Ljubljana'nın teknik direktörü Albert Riera, "Galatasaray'ın elde ettiği galibiyet serisinden dolayı çok mutluyum. Galatasaray sadece sonuçlar açısından değil; oyun olarak da çok iyi seviyede, asıl memnun edici olan bu" diye konuştu.

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