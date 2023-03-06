UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı: Temsilcilerimiz sahaya çıkıyor!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağı, yarın tek maçla başlarken diğer 7 karşılaşma ise 9 Mart Perşembe günü oynanacak.

TEMSİCİLERİMİZ SAHAYA ÇIKIYOR!

Son 16 turunda mücadele eden Türk temsilcilerinden Medipol Başakşehir, Belçika takımı Gent'e konuk olurken Demir Grup Sivasspor ise İtalya temsilcisi Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak.