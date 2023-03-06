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    • Spor
    • 06.03.2023 12:59
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    • 06.03.2023 12:59
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    UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı: Temsilcilerimiz sahaya çıkıyor!

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunda heyecan yarın oynanacak tek maçla başlıyor. Temsilcilerimiz DG Sivasspor ile Medipol Başakşehir'in de sahaya çıkacağı Perşembe günü maçlarında birbirinden zorlu mücadeleler yaşanacak. Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turu rövanş müsabakaları Benfica-Club Brugge, Chelsea-Borussia Dortmund karşılaşmalarıyla başlayacak.

    AJANSLAR
    Temsilcilerimiz sahaya çıkıyor!

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağı, yarın tek maçla başlarken diğer 7 karşılaşma ise 9 Mart Perşembe günü oynanacak.

    TEMSİCİLERİMİZ SAHAYA ÇIKIYOR!
    Son 16 turunda mücadele eden Türk temsilcilerinden Medipol Başakşehir, Belçika takımı Gent'e konuk olurken Demir Grup Sivasspor ise İtalya temsilcisi Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak.

    Son 16 turu ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:

    Yarın:
    20.45 Lazio (İtalya)-AZ Alkmaar (Hollanda)

    9 Mart Perşembe:
    20.45 AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)-West Ham United (İngiltere)
    20.45 Sheriff (Moldova)-Nice (Fransa)
    20.45 Anderlecht (Belçika)-Villarreal (İspanya)

    23.00 Fiorentina (İtalya)-Demir Grup Sivasspor
    23.00 Lech (Polonya)-Djurgarden (İsveç)
    23.00 Basel (İsviçre)-Slovan Bratislava (Slovakya)
    23.00 Gent (Belçika)-Medipol Başakşehir

    RÖVANŞ ZAMANI
    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş müsabakaları yarın oynanacak 2 mücadele ile başlayacak.

        Son 16 turunda yarın Benfica ile Club Brugge, Chelsae ile de Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Tüm maçlar TSİ 23.00'te başlayacak.

        FİNAL İSTANBUL'DA!
        İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.

        Son 16 turu rövanş maçları programı şöyle:

        Yarın
        Benfica - Club Brugge (2-0)
        Chelsea - Borussia Dortmund (0-1)

        8 Mart Çarşamba
        Tottenham - Milan (0-1)
        Bayern Münih - PSG (1-0)

        14 Mart Salı
        Manchester City - RB Leipzig (1-1)
        Porto - Inter (0-1)

        15 Mart Çarşamba
        Real Madrid - Liverpool (5-2)
        Napoli - Eintracht Frankfurt (2-0)
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            Haberler Spor UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı: Temsilcilerimiz sahaya çıkıyor!
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