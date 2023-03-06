Sevilla’nın umudu Fenerbahçe

La Liga'da Atletico Madrid'e 6-1 yenilen ve düşme hattının çok yakınında 16. sırada bulunan Sevilla'da teknik direktör Jorge Sampaoli, tünelden çıkış için Fenerbahçe maçını hedef gösterdi.
Arjantinli teknik adam, Atletico Madrid maçının ardından yaptığı açıklamada, "Perşembeyi düşünmekten, bu zor ama çabuk geçmesi gereken dönemi atlatmaktan, pozitiflik yaratmaktan başka bir seçenek yok" ifadesini kullandı.
Arjantinli teknik adam, Atletico Madrid maçının ardından yaptığı açıklamada, "Perşembeyi düşünmekten, bu zor ama çabuk geçmesi gereken dönemi atlatmaktan, pozitiflik yaratmaktan başka bir seçenek yok" ifadesini kullandı.