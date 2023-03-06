Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ronaldo’dan dev yardım

    Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için yardım uçağı gönderdi. Öte yandan milli futbolcu Merih Demiral, depremin ilk günlerinde Cristiano Ronaldo'nun Juventus'ta giydiği formayı imzalı formayı depremzedeler için açık arttırmayla satışa çıkartmıştı.

    Ronaldo’dan dev yardım
    DÜNYANIN 1 numaralı futbolcularından Cristiano Ronaldo'nun, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım uçağı gönderdiği öğrenildi.

    Daily Mail'de yer alan habere göre; Ronaldo, ülkemizde meydana gelen depremlerden çok etkilendi. Haberde Portekizli yıldızın, depremden etkilenen vatandaşlar için bir yardım uçağı gönderdiği aktarıldı.

    Ronaldo'nun ayrıca, depremzedeler için; çadır, yiyecek paketleri, yastık, battaniye, bebek maması, süt ve tıbbı malzemeler için de bağış yaptığı öne sürüldü.

    Milli futbolcu Merih Demiral, depremin ilk günlerinde Cristiano Ronaldo'nun Juventus'ta giydiği formayı imzalı formayı depremzedeler için açık arttırmayla satışa çıkartmıştı. Merih, daha sonra Ronaldo'nun formasının, Dybala ve Bonucci'nin formaları ile birlikte 5 milyon TL'ye satıldığını duyurmuştu.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Olaylar olaylar! DEVA’dan Akşener’e ’üslup’ tepkisi
    Haberler Spor Ronaldo’dan dev yardım
        SON DAKİKA