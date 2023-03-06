Rekor bedelle Fenerbahçe'den gidecek! Newcastle United ve Brighton Ferdi Kadıoğlu’na hayran kaldı

Fenerbahçe'nin yıldızı her geçen gün daha da parlayan oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun Avrupa'daki piyasası her geçen gün daha da artıyor. Ferdi Kadıoğlu'nu son olarak Kayseri maçında İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United ve Brighton'un temsilcileri izledi.