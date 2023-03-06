Konya’da sessiz sinema!





LİVERPOOL UNİTED'I ÇİMLERE GÖMDÜ!

PREMIER Lig'de Liverpool, Manchester United'ı tarihi skorla devirdi: 7-0. Liverpool'da Cody Gakpo (Dk. 43 ve Dk 50), Darwin Nunez (Dk. 47 ve Dk. 75) ve Mohamed Salah (Dk. 66 ve Dk. 83) ikişer gol attı. Son golü ise 88'de Firmino kaydetti. Salah, 129 golle Liverpool'un Premier Lig'deki en golcü isim oldu. Liverpool puanını 42 yaptı. ManU ise 49 puanda kaldı.







EFES ŞANS TANIMADI BURSA'YI FARKLI GEÇTİ

ANADOLU Efes, Basketbol Süper Ligi 19. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor'u 82-63 yendi. Efes'te Clyburn 22 sayı ve Zizic 18 sayıyla oynarken, Bursaspor'da ise Yiğitcan 15 sayıyla öne çıktı. Günün diğer maçlarında Karşıya deplasmanda TOFAŞ'ı 86-81 mağlup etti. F.Bahçe Beko ise evinde Manisa'yı 92-78'le geçti.







FİLEDEKİ DEV DERBİ FENERBAHÇE'NİN OLDU

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 19. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya geldi. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan ve çekişmeli geçen derbi maçı Sarı-Lacivertliler 3-1 kazandı. Maç öncesinde voleybolcular depremzedeler için, "Başın sağ olsun Türkiye" yazılı bir pankart açtı.



OOSTERWOLDE ZAMANI

SÜPER Lig'de cumartesi gecesi Fenerbahçe'nin Kayseri'yi 2-1 yendiği maçta yedekte bekleyen Jayden Oosterwolde'ye teknik direktör Jorge Jesus'tan hazır ol emri geldi. Oosterwolde'nin Sevilla maçına 11'de çıkması bekleniyor.



BODRUM UYGUN ADIM

SPOR Toto 1. Lig'in 24. haftasında Bodrumspor, sahasında Altay'ı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 31. dakikada Kenan Özer, 51. dakikada Gökdeniz Bayraktar attı. Bodrumspor bu sonuçla 3. sıraya yükseldi. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefleyen Altay ise 20 puanla 14. sırada kaldı.



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