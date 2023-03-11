Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

Ligde geride kalan 23 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 18 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, ayrıca 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibinin bay geçeceği haftada kazanması durumunda maç fazlasıyla puan farkını da 9'a taşıyacak.