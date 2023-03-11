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    • Spor
    • 11.03.2023 13:48
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    • 11.03.2023 13:52
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    Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde rakibini yenerek hem galibiyet serisini 14 maça çıkarmak hem de liderliğini perçinlemek istiyor. İşte Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi son gelişmeler ve sarı-kırmızılıların muhtemel 11'i...

    takvim.com.tr
    Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

    Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 25. haftada sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
    Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

    Ligde geride kalan 23 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 18 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, ayrıca 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibinin bay geçeceği haftada kazanması durumunda maç fazlasıyla puan farkını da 9'a taşıyacak.
    Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

    Eski Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa'nın ise 23 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, haftaya 25 puanla 13. sırada girdi.
        Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan maçı 3-2 Galatasaray kazanmıştı.
        Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

        ZANİOLO SÜPER LİG'DE SAHNE ALACAK

        Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak.
        Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

        İtalya'nın Roma takımından 15 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıkmanın heyecanını yaşayacak.
            Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

            Galatasaray'da Corendon Alanyaspor ve İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçlarında forma giyen ve birer gol atan 23 yaşındaki hücum oyuncusu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Kasımpaşa müsabakasıyla ilk resmi sınavını verecek.
            Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

            Sarı-kırmızılı ekibin ligden çekilen Atakaş Hatayspor'dan kadrosuna kattığı Sam Adekugbe de teknik ekibin uygun görmesi durumunda ilk kez resmi bir maçta forma giyecek. Nijerya asıllı Kanadalı futbolcu, yerli statüsünde oynatılabilecek.
            Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

            KAPTAN MUSLERA'DAN İYİ HABER

            Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, Kasımpaşa'ya karşı kalesini koruyabilecek.
                Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

                Ligde 23. haftadaki Trabzonspor maçında sakatlanan Muslera, yaklaşık 1 ay takımla antrenman yapamadı. Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle lige verilen arada iyileşen Muslera, son 2 antrenmanda takımla çalıştı.
                Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

                Bugünkü son çalışmaya da katılması beklenen tecrübeli kaleci, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Kasımpaşa karşısında kaleyi koruyacak.
                Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

                KRİTİK EKSİK MERTENS

                Galatasaray'da 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
                    Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

                    Depremler nedeniyle lige verilen aradaki antrenmanlarda sakatlanan Dries Mertens, mücadelede sahaya çıkamayacak. Sarı-kırmızılı formayla 20 lig maçına çıkıp 5 gol atan Belçikalı futbolcu, takımı adına en önemli eksik olacak.
                    Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

                    Yaklaşık 2 hafta önce Corendon Alanyaspor ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Fredrik Midtsjö de forma giyemeyecek.
                    Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

                    DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

                    Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
                        Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

                        Savunmada takımın en önemli isimlerinden olan Victor Nelsson ile Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
                        Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

                        SON 16 RESMİ MAÇI KAZANDI

                        Galatasaray, biri hükmen olmak üzere son 16 resmi maçını kazandı.
                        Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

                        Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı.
                            Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

                            Ligde üst üste 13 maçını kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı.
                            Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

                            Galatasaray, ligdeki son galibiyetini depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı hükmen 3-0'lık skorla almıştı.
                            Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

                            ICARDİ SON 8 MAÇINDA 8 GOL ATTI

                            Galatasaraylı taraftarların gözü, Kasımpaşa maçında da Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak.
                                Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

                                Yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 8 karşılaşmada 8 kez ağları havalandırarak takımının gol yollarındaki en önemli kozu oldu.
                                Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

                                Süper Lig'de 10'u ilk 11'de olmak üzere 12 müsabakada forma giyen Icardi'nin toplamda ise 9 golü bulunuyor.
                                Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

                                Yıldız golcü, Süper Lig'de kaydettiği 9 golün 5'ini şampiyonluk yaşayan rakiplerinin kalesine attı.
                                    Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

                                    GOL YOLLARI ETKİLİ SAVUNMA GEÇİT VERMİYOR

                                    Galatasaray, Süper Lig'de en çok gol atan 2. takım olurken, kalesini en iyi savunan ekip olarak dikkati çekiyor.
                                    Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

                                    Ligde 24 karşılaşmada 3'ü hükmenden olmak üzere 50 kez gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu alanda zirvede olan Fenerbahçe'nin 8 gol gerisinde 2. sırada yer aldı.
                                    Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

                                    Söz konusu müsabakalarda 17 gol yiyen Galatasaray, ligdeki 19 takım arasında kalesinde en az gol gören takım oldu.
                                        Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

                                        MUHTEMEL 11'LER

                                        İki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;
                                        Cimbom rekor için sahada! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i

                                        GALATASARAY: MUSLERA, BOEY, NELSSON, ABDÜLKERİM, ADEKUGBE, TORREIRA, OLIVEIRA, KEREM, YUNUS, MATA (ZANIOLO), ICARDI

                                        KASIMPAŞA: ERDEM, FABIANO, DONK, DJILOBODJI, BEN OUANES, TIRPAN, MALSA, FALL, HAJRADINOVIC, MOUNIR, KOITA
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